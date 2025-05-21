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梅雨還不來…蘭潭仁義潭水位直直落 枯水指標巫家古井快露頭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
水公司為仁義潭清淤將水引進蘭潭，但民眾發現巫家古井快露頭，憂心梅雨遲到，少了降雨挹注，古井浮現。記者魯永明／攝影
水公司為仁義潭清淤將水引進蘭潭，但民眾發現巫家古井快露頭，憂心梅雨遲到，少了降雨挹注，古井浮現。記者魯永明／攝影

去年下半年接二連三颱風，為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭、蘭潭水庫罕見枯水期不枯，但年初至今降雨少，梅雨還不來，仁義潭、蘭潭水位直直落，2座水庫目前合計蓄水量1237萬噸，蓄水率剩36.513%，民眾發現仁義潭浮島多，枯水指標蘭潭巫家古井快露頭，憂心缺水。

水利署南區水資源分署說，目前嘉義水情正常，南區聯合調度管控用水，目前台南曾文及烏山頭水庫合計還有超過6成、合計3億3200萬噸用水，每天調度曾文、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫水源支援嘉義區15萬噸民生及工業用水，嘉義區每天出水10萬噸。

南區水資源分署表示，嘉義區蘭潭、仁義潭聯合供水，目前蓄水量1237萬噸，蓄水率36.513%，水情燈號會根據水庫聯合運用情形調整，定期滾動式檢討，梅雨期未到，水資源珍貴，呼籲民眾節約用水。　

每到枯水期水位直直落，蘭潭水庫淹沒區的百年巫家古井就會浮現，成為民眾觀察枯水指標，有如日月潭水庫九疊蛙指標，水公司為仁義潭清淤將水引進蘭潭，但民眾發現巫家古井快露頭，憂心梅雨遲到，少了降雨挹注，古井浮現。

巫家祖先是大陸潮州府饒平縣客家人，早期定居蘭潭小公園下方淹沒區，日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家主要房舍都沉入水底，水井在枯水時才會浮現。

年初至今降雨少，梅雨還不來，蘭潭水位直直落。記者魯永明／攝影
年初至今降雨少，梅雨還不來，蘭潭水位直直落。記者魯永明／攝影
年初至今降雨少，梅雨還不來，蘭潭水位直直落。記者魯永明／攝影
年初至今降雨少，梅雨還不來，蘭潭水位直直落。記者魯永明／攝影

蘭潭 烏山頭水庫 嘉義

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