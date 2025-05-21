梅雨還不來…蘭潭仁義潭水位直直落 枯水指標巫家古井快露頭

夏天愈來愈熱，不少人都會開冷氣降溫，但冷氣機有1個按鍵切勿亂碰，否則電費隨時以倍數增長！台灣經濟部能源局就曾發文指，冷氣機分別有1個「神級」和「魔級」按鍵，其中「神級」按鍵可讓你晚上睡得舒適又省電，「魔級」按鍵則會令電費倍增，可謂「天堂」與「地獄」。

2025-05-21 08:41