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今日「小滿」悶脹濕熱煩！中醫師曝養生八字訣、快吃這些食物

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小滿示意圖。圖/ingimage
圖為小滿示意圖。圖/ingimage

今(21)日是24節氣的「小滿」，雖然有一個很可愛的名字，但卻是一個悶脹濕煩的節氣。臉書「陳啟志 Daniel Chen 溫哥華中醫師」分享，小滿該注意的事項，該怎麼吃、怎麼動、怎樣養身。

陳啟志中醫師解析小滿的意思，「物至於此，小得盈滿」，不是很滿，但也差不多。小滿時節的天氣變化，降雨增多、空氣濕重，濕氣也增加。人身體裡的濕氣很難排出去，濕熱交困、就悶在中焦（脾胃）。

若從人身體角度來看小滿，身體也像是「滿了」，氣不順、胃脹脹、腿沉腳重、起床頭暈暈、出汗多但流不順，身體黏答答，有種悶熱的煩躁感，這都是氣沒流通、濕氣卡住、熱氣悶著的結果。

▍小滿身體常見症狀：

‧胃口差、嘴苦口黏、想吃冰

‧腸胃敏感、拉肚子、食物容易壞

‧容易起痘、出油、身體黏黏的

‧情緒「悶悶煩煩」，好像有火但又發不出來

陳啟志中醫師建議，小滿養生原則為「清中有溫、淡中有動」，以健脾祛濕是首要。可以喝「炒薏仁＋茯苓＋陳皮」煮的水，或是溫溫喝點紅豆水。

去濕，小滿也可多吃「輕」的食物，但不要寒涼食物。例如山藥、蓮藕、冬瓜、玉米鬚、扁豆等健脾化濕又不寒的食材，每天花15～30分鐘做點微微出汗的運動，例如散步、快走、打掃皆可。

中醫師也提醒，小滿雖然非最熱，也非最濕，但又濕又熱讓人最不舒服，請以「氣要動、濕要排、心要靜」原則度過小滿。

節氣 小滿

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