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冷氣機勿碰這鍵！專家揭「魔級」按鈕電費倍增 教按1鍵舒適省電

香港01／ 撰文：布萊恩
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

夏天愈來愈熱，不少人都會開冷氣降溫，但冷氣機有1個按鍵切勿亂碰，否則電費隨時以倍數增長！台灣經濟部能源局就曾發文指，冷氣機分別有1個「神級」和「魔級」按鍵，其中「神級」按鍵可讓你晚上睡得舒適又省電，「魔級」按鍵則會令電費倍增，可謂「天堂」與「地獄」。

夏天開冷氣透心涼，惟如果不慎使用，或會「心傷透」。台灣經濟部能源局曾發文介紹「使用冷氣小撇步」，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鍵，其中「神級」按鍵就是「舒眠模式」。

能源局解釋，按下「神級」按鍵後，冷氣機會在你入睡後把溫度上調1至2度，避免在半夜太冷，而且每上升1度能省下6%電，一舉兩得。

至於「魔級」按鍵，就是冷氣機「除濕模式」。能源局表示，雖然開冷氣除濕只需要除濕機約三分一時間，耗電量卻高出兩倍，而且冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒「千萬別跟自己的荷包過不去！」。

4招令冷氣機舒適省電

能源局另發文教授如何「兼顧舒服涼意又節電省荷包」，提出4招讓大家「學習聰明吹冷氣」。

使用冷氣機舒適省電4招

1）回家後先開窗戶，讓熱氣散出後再開冷氣，可減少冷氣運轉耗電量。

2）每兩周清洗1次冷氣濾網，可提升冷氣功率，也能享有好空氣。

3）冷氣設定自動關機，避免睡覺時冷氣運作一整晚。

4）冷氣維持26至28度，搭配循環扇使用，讓冷空氣吹向四周，可快速感受涼意。

延伸閱讀：

天價電費│冷氣機不用仍食電！戶主崩潰　專家驚揭冷氣機1模式出事

極端酷熱│冷氣機調低溫是大忌！專家揭最佳溫度　教1招急降溫慳電

文章授權轉載自《香港01》

節電 省電 低溫

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