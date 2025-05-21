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今「小滿」炎熱飆高溫 周六鋒面抵達台灣大雨又降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天是夏季的第2個節氣「小滿」，天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片
今天是夏季的第2個節氣「小滿」，天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片

今天是夏季的第2個節氣「小滿」，天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。彰化縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天中北部地區清晨開始雲量偏多，僅局部地區或海拔較高的位置有零星陣雨機會。預估這些雲系不是一直影響，偶爾有陽光露臉。南部、東半部地區上午期間雲量偏少，普遍晴時多雲，因此整體氣溫仍然是明顯偏高。

他說，午後各地山區、東半部地區還是會有局部熱對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，過去這幾天的午後雷雨熱區都在花蓮或東北部地區一帶，預估今天也是，雖然預報的雨量規模會比較小一點。

明天鋒面系統會稍微南下接近北方海面，歐宗學表示，預估不會直接影響，但大氣不穩定的程度提高，大台北、東半部的午後雷陣雨有擴大的趨勢，平地區域也有機會受影響。西半部平地區域則大致是晴到多雲天氣，午後山區也同樣會有局部雷陣雨機會。周五鋒面又會開始北抬遠離，預估天氣型態與明天相似，午後陣雨又會稍微減少一些。

周六鋒面再度接近，歐宗學表示，而且這一次在下午至晚間會抵達台灣並持續南下通過，因此較為穩定的天氣也僅止於上半天。下半天鋒面開始影響以後，由北而南各地陸續有短暫陣雨或雷雨機會，中北部、東北部要留意有局部短時較大雨勢。

周日仍受到鋒面影響，歐宗學表示，各地仍是短暫陣雨或雷雨天氣，下周一白天不穩定的環境及水氣才會往東、往南陸續移出，天氣再次由北而南轉好，下周二以後整體天氣大致穩定、普遍晴到多雲，山區及南部午後有局部短暫雷陣雨。

歐宗學表示，周末鋒面通過影響期間，除了雲雨遮蔽陽光使氣溫下降以外，鋒面後方也將有東北風南下帶來較涼冷的空氣，不過只有北部地區感受會比較明顯，周六晚間開始降溫，周日到下周一白天高溫會降至25至27度，早晚低溫也只有22至24度，郊區會再更低一些，與近期相比會有明顯轉涼的感受，要留意氣溫變化，預估下周二天氣轉好且冷空氣也開始減弱，整體氣溫就會回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 鋒面 小滿

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