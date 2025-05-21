街頭成展廳！藝術家帶粉紅雕塑「重返地球」 快閃英國倫敦街頭

台灣藝術家廖迎晰日前帶著她的粉紅色雕塑作品「重返地球」，在英國倫敦著名的大英博物館、泰晤士河畔、倫敦鐵橋、大笨鐘、泰德美術館、英國國家美術館、利德賀市集、各個地鐵站口，巡迴各大景點快閃打卡，完成另類的行動藝術展演，吸引不少人圍觀。

廖迎晰5月在英國倫敦千禧畫廊舉行個展，短短7天展期，很可惜沒能讓更多的倫敦市民看見，為此廖迎晰突發奇想，帶著粉紅色雕塑作品「重返地球」，在英國倫敦各大景點快閃演出。

廖迎晰創作粉紅色雕塑作品「重返地球」，2008年首次在台北亮相，17年來所到之處都備受矚目，粉紅色也因此成為廖迎晰的象徵。她說，粉紅雕塑既非甜美也非高調，而是某種「異於主流」的姿態，它並非大聲疾呼，而像一種靜靜佔領空間的溫柔對話。

廖迎晰指出，「藝術真的只能在畫廊展覽嗎？」在這個資訊極度飽和、影像快速消逝的時代，她的雕塑選擇在倫敦街頭出現，不等待觀看，而是親自走進世界，每一次拍照、上傳與被略過，都是這個行動的一部分，「它既不渴望被看見，也不怕被忽略。」