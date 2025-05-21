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台鐵東正線搶修完成恢復單線雙向 首班車順利行駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今清晨4時20分東正線搶修完成，5時36分恢復東正線單線雙向正常行車。圖／台鐵提供
今清晨4時20分東正線搶修完成，5時36分恢復東正線單線雙向正常行車。圖／台鐵提供

花蓮地區昨下午受豪雨影響，台鐵北迴線和仁至崇德間軌面遭土石泥流淹過軌面，導致北迴線再度雙向中斷，台鐵今表示，經搶修後，今天清晨4時20分東正線搶修完成，5時36分恢復東正線單線雙向正常行車。

台鐵說， 5月18、20日受強降雨影響，造成和仁=崇德間（k51+245及 k56+900~950）電力設備損壞及土石泥流淹沒東、西正線，經出動電維修人員（40人）及機具、車輛（吊車、怪手、工程維修車、電力維修車）。

經全力搶修，今凌晨1時45分完成東正線小清水溪橋電力線調整，清晨4時20分完成東正線搶修，後續經號誌通訊系統驗測後進行試運轉，經測試良好，清晨5時36分恢復東正線單線雙向正常行車，首班車4117次區間車，於崇德站5時43分開車。

今清晨4時20分東正線搶修完成，5時36分恢復東正線單線雙向正常行車。圖／台鐵提供
今清晨4時20分東正線搶修完成，5時36分恢復東正線單線雙向正常行車。圖／台鐵提供

豪雨 強降雨 台鐵

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