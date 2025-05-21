聽新聞
0:00 / 0:00
周六起2波鋒面降雨熱區曝 賈新興分析梅雨報到、颱風生成時間點
未來10天有2波鋒面影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，第一波是周六傍晚起至周日，第二波是下周三深夜至周五。觀察下周四至6月2日環境有利梅雨建立的機率，以及觀察6月下旬起環境有利颱風的生成。
天氣趨勢部分，賈新興說，明天，午後苗栗以北山區、大台北南區和東區及宜花東有局部短暫雨。周五，午後竹苗以北山區、大台北南區和東區及宜花東有局部短暫雨，南投以南山區亦有零星短暫雨。周六午後至周日受鋒面影響，周六午後彰化以北及宜蘭轉有局部短暫雨，雲嘉及花蓮亦有零星短暫雨。周日，各地有局部短暫雨。下周一，嘉義以北及宜蘭仍有局部短暫雨，午後嘉義以南及花東易有局部短暫雨。
他表示，下周二，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三，午後西半部有局部短暫雨，宜花山區亦有零星短暫雨。下周三深夜至下周五受鋒面影響，各地有局部短暫雨，其中台中以南有局部較大雨勢發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言