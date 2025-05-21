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周六起2波鋒面降雨熱區曝 賈新興分析梅雨報到、颱風生成時間點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六午後至周日受鋒面影響，周六午後彰化以北及宜蘭轉有局部短暫雨，雲嘉及花蓮亦有零星短暫雨。本報資料照片
周六午後至周日受鋒面影響，周六午後彰化以北及宜蘭轉有局部短暫雨，雲嘉及花蓮亦有零星短暫雨。本報資料照片

未來10天有2波鋒面影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，第一波是周六傍晚起至周日，第二波是下周三深夜至周五。觀察下周四至6月2日環境有利梅雨建立的機率，以及觀察6月下旬起環境有利颱風的生成。

天氣趨勢部分，賈新興說，明天，午後苗栗以北山區、大台北南區和東區及宜花東有局部短暫雨。周五，午後竹苗以北山區、大台北南區和東區及宜花東有局部短暫雨，南投以南山區亦有零星短暫雨。周六午後至周日受鋒面影響，周六午後彰化以北及宜蘭轉有局部短暫雨，雲嘉及花蓮亦有零星短暫雨。周日，各地有局部短暫雨。下周一，嘉義以北及宜蘭仍有局部短暫雨，午後嘉義以南及花東易有局部短暫雨。

他表示，下周二，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三，午後西半部有局部短暫雨，宜花山區亦有零星短暫雨。下周三深夜至下周五受鋒面影響，各地有局部短暫雨，其中台中以南有局部較大雨勢發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 賈新興 梅雨

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