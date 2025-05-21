梅雨可能下周這天報到 端午節連假最新天氣預報曝

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天鋒面位置仍然偏北，午後雷雨的發展仍較弱，大部分都偏向山區，平地部分比較有可能受影響的地方包括大台北東側、宜蘭、花蓮一帶，整體降雨較少，到山區活動仍要留意午後的天氣變化情況。

周四鋒面會較往南，再度接近台灣北方海面，吳聖宇表示，大氣不穩定度提高，午後雷雨發展的情況也會變得旺盛一些，大部分仍是以山區為主，平地容易受影響的區域還是以大台北、宜蘭、花蓮為主。

周五鋒面很快減弱，又重新退回到長江以南重整，吳聖宇表示，台灣附近再度轉為偏南風環境，要注意的仍是午後山區發展的熱對流降雨，平地部分要注意的仍然集中在大台北、宜蘭到花蓮等地。

吳聖宇表示，周六重整後的鋒面上看來受到短波槽影響，有較明顯的低壓波動在東海北部到黃海一帶發展東移，帶動鋒面很快的南下，這一次有機會直接來到台灣上空，時間點可能落在周六下半天，並且將會一路往南，周六晚間就可能來到中南部上空，中北部、東北部、東部可能會轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，南部、東南部到了晚間也可能有局部短暫陣雨機會。

吳聖宇說，由於鋒面南下過程看起來會逐漸減弱，結構轉差，降雨的情況可能要觀察到時候實際的對流發展情況，但是天氣應該會變得比較不穩定一些。

周日到下周一鋒面繼續往南壓到巴士海峽，吳聖宇表示，結構有持續減弱的趨勢，台灣附近底層為東北風，對流發展的條件相對較差，但是受到中層水氣東移加上白天熱力作用的影響，台灣附近以及陸地上仍可能有局部對流系統發展活動的機會，各地天氣還是比較不穩定，可能有局部短暫陣雨或雷雨機會，但是降雨比較局部性，雨量也會減小許多。

吳聖宇表示，下周二位於巴士海峽的鋒面逐漸消失，在長江流域很快有新的鋒面重整發展，台灣附近轉為偏東到東南風，山區午後仍有局部熱對流降雨機會，天氣還是較為平靜。

他說，下周三隨著長江流域鋒面受到中高層短波槽東移，有較深的低氣壓系統發展東移，太平洋高壓東退，除了鋒面逐漸靠近外，台灣附近風向也很快的轉為偏南到西南風，更重要的是高壓退出南海，西南季風也終於跨過中南半島開始進入南海，很有機會是今年南海季風的肇始（on set）日。

西南季風到來會讓底層水氣明顯增多，吳聖宇表示，同時鋒面也在接近，大氣不穩定度提高，配合白天熱力作用，陸地上熱對流的發展應該會變得明顯，有機會出現局部大雷雨，入夜後台灣附近的水氣持續偏多，迎風面的西半部可能會持續有短暫陣雨或雷雨，東半部也會有短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，下周四地面鋒面由北往南通過台灣，同時中高層短波槽也掠過台灣以北，這次的鋒面有西南季風配合，算是比較典型的梅雨架構，各地有短暫陣雨或雷雨，要留意局部較大雨勢發生的可能性。

他說，鋒面似乎會很快往南壓，下周五一直到6月1日的端午節連續假期這段期間，鋒面似乎會在台灣南端到巴士海峽一帶停留，鋒面上陸續會有中尺度對流系統或是中尺度低壓發展、活動的機會，南部、花東地區受影響較大，可能斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，中北部、東北部位於鋒後，可能要注意的會是白天配合熱力發展起來的熱對流降雨，整體來看端午節假期的天氣不是太穩定，但是鋒面的位置似乎會稍微偏南一些，影響的程度還有待觀察。

氣溫方面，吳聖宇表示，到周六鋒面下來之前，各地普遍會有高溫發生的機會，西半部高溫有機會來到33至35度，並有局部36度或以上高溫出現的可能性，周末鋒面南下，降雨增多，底層風向也轉為東北風，才有較為降溫轉涼的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。