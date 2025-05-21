熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

今天依舊熱如炎夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今天北部21至35度、中部23至36度、南部22至37度、東部22至35度。

周六上半天仍偏熱，吳德榮表示，周六下午起梅雨季第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。周日、下周一鋒面影響，其結構雖減弱，但仍有小範圍強對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降、北台灣略轉涼。

吳德榮表示，下周二鋒面南移至巴士海峽，減弱消散，山區午後有短暫陣雨的機率，氣溫回升。下周三水氣逐漸增多，午後局部短暫陣雨的機率稍提高、範圍略擴大。

下周四、周五第4波梅雨季鋒面移入，吳德榮說，伴隨西南風的增強，有明顯降雨。美國模式則模擬在南海有熱帶擾動，挾大量降雨移入，兩者完全不同。顯示末期模擬，不確定性大，應繼續注意模式的調整。