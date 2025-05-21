快訊

三峽車禍檢警蒐證 肇事余翁返家繞路成疑點

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

聽新聞
0:00 / 0:00

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周五各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天至周五各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

今天依舊熱如炎夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今天北部21至35度、中部23至36度、南部22至37度、東部22至35度。

周六上半天仍偏熱，吳德榮表示，周六下午起梅雨季第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。周日、下周一鋒面影響，其結構雖減弱，但仍有小範圍強對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降、北台灣略轉涼。

吳德榮表示，下周二鋒面南移至巴士海峽，減弱消散，山區午後有短暫陣雨的機率，氣溫回升。下周三水氣逐漸增多，午後局部短暫陣雨的機率稍提高、範圍略擴大。

下周四、周五第4波梅雨季鋒面移入，吳德榮說，伴隨西南風的增強，有明顯降雨。美國模式則模擬在南海有熱帶擾動，挾大量降雨移入，兩者完全不同。顯示末期模擬，不確定性大，應繼續注意模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式29日20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，第4波梅雨季鋒面移入，伴隨西南風的增強，有明顯降雨。美國模式（右圖，取自tropical tidbits）則模擬29日20時，南海有熱帶擾動，挾大量降雨移入。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式29日20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，第4波梅雨季鋒面移入，伴隨西南風的增強，有明顯降雨。美國模式（右圖，取自tropical tidbits）則模擬29日20時，南海有熱帶擾動，挾大量降雨移入。圖／取自「洩天機教室」專欄
周六下午起梅雨季第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。本報資料照片
周六下午起梅雨季第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。本報資料照片

鋒面 氣溫 吳德榮

延伸閱讀

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

出門帶傘！今飆37度 吳德榮：午後雷陣雨範圍擴大

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

相關新聞

新冠疫情6月高峰 長者疫苗覆蓋率差2成

台灣將邁入超高齡社會，統計顯示，新冠病毒攻擊對象以長者、免疫低下、免疫不全族群最為脆弱，藝人陳奕迅也因染疫被迫演唱會延期...

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

今天依舊熱如炎夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五滯留鋒在...

史上第2熱的4月 氣象署細數全球極端天氣事件頻傳

今年4月為史上第二熱的4月。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Coper...

鋒面被擋在東海上 粉專：晴朗悶熱到周末 西南季風5月底進場

周末前悶熱、午後雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據今天至周末的歐洲模式的累積雨量預報，南海到台灣以東的太...

熱飆35度高溫午後雷陣雨 周六變天轉溼涼

今、明兩天清晨及夜晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門已發生能見度不足200公尺的現象。

清晨4時13分台南楠西規模3.9地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時13分，在台南市政府東北東方36.2公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。