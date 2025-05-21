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史上第2熱的4月 氣象署細數全球極端天氣事件頻傳

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年4月為史上第二熱的4月。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年4月為史上第二熱的4月。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

今年4月為史上第二熱的4月。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Copernicus Climate Change Service）和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的2025年4月全球氣候報告，今年4月成為有紀錄以來第二熱的4月，全球平均溫度比1991至2020年的平均值高出0.6度，相較於工業化前（1850至1900年）則高出1.51度。

中央氣象署說，報告中也指出，有紀錄以來10個最熱的4月，全部出現在2010年之後，其中9個甚至都發生在2016年之後。

全球極端天氣頻傳，中央氣象署表示，4月不僅創下高溫紀錄，全球各地極端天氣事件也頻頻發生。泰國北部在4月創下42.3度的高溫；巴基斯坦和印度在初夏遭受不尋常的熱浪，部分地區溫度高達49度。歐洲部分地區，特別是德國，自2月以來因異常高溫和缺雨導致乾旱，萊茵河水位僅達平常一半，嚴重影響當地航運。

台灣所在的東亞地區，同樣面臨極端天氣事件的威脅。中央氣象署表示，日本4月溫度比平均值高出0.77度，而香港則經歷了自1947年以來第二乾的4月，降雨量僅為正常值的37%。至於台灣，4月的平均氣溫和降雨則沒有特別極端的紀錄。

中央氣象署表示，讓地球降溫，氣候行動刻不容緩。全球暖化趨勢明確，2025年前1至4月的全球平均溫度是有紀錄以來第二高。專家分析顯示，2025年極有可能成為有史以來5個最熱年份之一。這些警訊提醒我們，需要更積極的減碳計畫、氣候行動減緩暖化趨勢。提升當地的氣候韌性以及面對災害的調適能力也是刻不容緩的。

高溫 氣象署

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