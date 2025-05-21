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熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

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鋒面被擋在東海上 粉專：晴朗悶熱到周末 西南季風5月底進場

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式的累積雨量預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
歐洲模式的累積雨量預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

周末前悶熱、午後雷雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據今天至周末的歐洲模式的累積雨量預報，南海到台灣以東的太平洋上有一塊相對少雨的區域，差不多是太平洋高氣壓的勢力範圍了，鋒面很明顯被擋在東海上，離台灣有一段安全距離。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣這幾天處在高壓勢力邊緣，高氣壓沒能強大到能完全壓制對流冒出來，所以雖然白天天氣悶熱、晴朗，全台山區卻同時也有非常多午後雷雨出現。這樣的天氣型態還要持續好幾天，直到周末，北方的鋒面開始往台灣靠近，雨區的變化才會有一些改變。

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從中長期預報判斷，西南季風應該能在5月底正式進場，屆時不僅算是入夏，中南部也能宣告進入雨季。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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