熱飆35度高溫午後雷陣雨 周六變天轉溼涼

今、明兩天清晨及夜晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門已發生能見度不足200公尺的現象。

今天至周五環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北及各山區並有較大雨勢發生機率，其中在新北、宜蘭交界山區以及宜、花山區雨勢可能會比較明顯，前往山區活動也隨時留意午後的天氣變化。

氣溫方面，北部25至35度，中部25至35度，南部26至35度，東北部24至32度，東部24至31度，東南部25至33度；澎湖26至32度，金門25至31度，馬祖24至30度。

周六白天鋒面接近，各地雲量逐漸增多，隨著西南風增強，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後降雨範圍擴大，西半部、宜花地區及台東山區有局部短暫雷陣雨，尤其北部及東北部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；且東南部地區有焚風發生的機率。

周六晚起至周日鋒面影響並通過，風場轉為東北風，氣溫下降，中部以北、宜蘭地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周一水氣仍多，南部及花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲，降雨逐漸趨緩。

下周二環境轉為偏東風，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五預計會有一道鋒面在華中至華南建立並逐漸接近台灣，各地天氣轉趨不穩定，易有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面位置仍有不確定性，其影響範圍、時間不確定性高，留意最新氣象預報資訊。

今晚起至周六，馬祖、金門夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度。午後山區仍有局部較大雨勢發生的機率，部分地區土壤含水量較多，加上近期地震影響，山區土石較為鬆動，應慎防坍方及落石，進入山區活動注意安全。