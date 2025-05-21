中大八德蓋醫院？ 醫療資源憂重疊

中央大學無償取得桃園市政府位於八德區2.55公頃市有土地，近日傳出將與聯新國際醫院合作開發校地；由於周邊已有市立醫院、長榮醫院規畫、興建中，民代憂未來醫院性質重疊，恐浪費資源。桃園副市長王明鉅昨表示，市府鎖定婦幼醫療，中大傾向老人復健，可分工合作。

桃園市議員呂林小鳳指出，中央大學八德校地至今閒置20年，近日傳找到合作對象準備蓋醫院，但市府也準備在2、3公里外興建市立醫院，該處1公里外也正在興建長榮醫院，醫療資源分配是否過度重疊？市府應該通盤審慎評估。

王明鉅表示，市立醫院會鎖定民間業者不願意投入的專科，如果中央大學與聯新醫院合作發展老人復健醫學，與市立醫院彼此分工，可提供更好的醫療環境。

桃園市衛生局長賈蔚表示，中央大學明白籌設八德校區醫院，未來與市立醫院勢必存在競合關係，市立醫院著重婦幼醫療，中大已鎖定百床以下的小型醫院，並朝老人復健、復能醫學發展。

賈蔚說，中大規畫的發展方向與聯新醫療專業一致，市府樂見其成，若進展順利，2、3年後可提供門診服務；中央大學未鬆口八德校地將與聯新合作，僅表示與多所醫院合作教學，共同進行八德校區進展。

衛福部苗栗醫院規畫急重症醫療大樓擴建、放射腫瘤中心工程，因缺工缺料，即使追加預算，仍頻頻流標，2工程至今合計流標12次；院方已變更計畫，將2棟大樓合併成1棟。

苗栗醫院表示，新大樓地上7層為急重症大樓，地下2層為放射腫瘤中心，估計經費19.9億元，已完成計畫變更，正待中央審核。衛福部醫福會副執行長王裕煒強調，中央關注苗栗地區的醫療發展，賴總統也強調「健康台灣」是國家目標，衛福部會全力支持。