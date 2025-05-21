聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／兼顧美食健康 吃好不如吃巧

聯合報／ 文／Ann（ 苗栗市）
吃Buffet適度取用有特色餐點，兼顧美食與健康最重要。圖／Ann提供
吃Buffet適度取用有特色餐點，兼顧美食與健康最重要。圖／Ann提供

30多年前一個暑假，帶兩個兒子第一次嘗試吃到飽。那時吃到飽的飯店不多，3個人輾轉幾趟車程到台北知名飯店吃到飽，看到琳瑯滿目的食物，食材、擺盤都很精緻講究，令人垂涎三尺。

鼓勵剛入小學的大兒子，拿起餐盤想吃什麼自行取用，也許是搭車太累餓過頭，他竟相中叉燒炒飯，裝了一大盤回桌上猛吃；老二則駐足在灸烤火雞前，師傅就把大大的雞腿放入他的盤子。兩人吃完炒飯和雞腿後，再吃了甜點、冰淇淋，喝飲料，就表示太飽了，到處蹓躂。

10多年後，吃到飽餐廳如雨後春筍般開設。幾位移民海外的親人，每次回台會請他們吃Buffet，年輕人擇其所愛，龍蝦、石斑、牛排一樣也不錯過，水果、甜點也一盤接一盤；長輩們也是檯面上的吃了一輪，還拿起小夾子夾著磁盤向師傅拿取一些個別料理。大家都有一套Buffet的飲食攻略。

這兩年再相聚，已警覺到養生健康的重要。聽到這位血糖高、那位血脂超標，有人牙口不行，有人胃食道逆流，於是大家有共識，聚餐改為輕食套餐或知名餐館的合菜。

「吃得好不如吃得巧」，在包廂中大家一面輕鬆的喝茶聊天，一改之前的喧鬧吵雜，一面適度取用有特色的台菜。畢竟上了年紀，兼顧美食與健康最重要，不造成腸胃負擔，也不必去在乎什麼CP值了。

延伸閱讀

泰國駐台代表拜會台中市府 市長盧秀燕盼加強經貿合作

鹽埕寶藏店全曝光！「羅PD」滿意到不行　陪沈團帶路挖神級美食　「這款甜品」讓他超驚豔

越奇特越好吃！在地人探索員林5間「奇特店家」，麻辣混蛋麵、鱟殼蚵仔麵你敢挑戰？

【作家餐桌2.0】吳鈞堯／清明美食七餅的餡料

相關新聞

強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」明上午停班課

今天強降雨襲擊花蓮，台鐵北回線花蓮秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，土石淹過鐵道，導致列車無法通行；台鐵為確保安全，該段雙...

拜登罹轉移性攝護腺癌 醫：荷爾蒙治療如失效 新療法可延長存活期

美國前總統拜登驚傳罹患攝護腺癌，且癌細胞已轉移骨骼。醫師表示，攝護腺癌初期以頻尿、夜尿為主要表現，易與攝護腺肥大搞混，等...

台鐵和仁至崇德再中斷！明5時搶通東線 首班車正常通行

今下午受豪雨影響，台鐵北迴線和仁至崇德間軌面再度遭土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵表示，預估明天4時恢復電力線...

大樂透端午加碼開跑！頭獎連4摃 下期頭獎上看1.2億元

大樂透自本期起實施端午加碼，加開100組100萬元。台灣彩券公司表示，今晚開出的大樂透第54期頭獎連4摃，23日開獎的第...

賴政府執政一周年 農業部盤點農保、外銷等政策成果

賴清德總統今天就職滿一周年，農業部細數這一年來的施政成果，包含讓每一位實際從農者都能加入農保、獲新加坡同意我國生鮮豬肉進...

豪雨狂炸蘇花鐵公路雙斷 交通部啟動陸海空聯防疏運

花蓮今下午4時許豪雨不斷，蘇花公路台9線162.9公里處落石瀑、164.4公里處土石流持續發生，公路局已執行只出不進措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。