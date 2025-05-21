健康你我他／兼顧美食健康 吃好不如吃巧

30多年前一個暑假，帶兩個兒子第一次嘗試吃到飽。那時吃到飽的飯店不多，3個人輾轉幾趟車程到台北知名飯店吃到飽，看到琳瑯滿目的食物，食材、擺盤都很精緻講究，令人垂涎三尺。

鼓勵剛入小學的大兒子，拿起餐盤想吃什麼自行取用，也許是搭車太累餓過頭，他竟相中叉燒炒飯，裝了一大盤回桌上猛吃；老二則駐足在灸烤火雞前，師傅就把大大的雞腿放入他的盤子。兩人吃完炒飯和雞腿後，再吃了甜點、冰淇淋，喝飲料，就表示太飽了，到處蹓躂。

10多年後，吃到飽餐廳如雨後春筍般開設。幾位移民海外的親人，每次回台會請他們吃Buffet，年輕人擇其所愛，龍蝦、石斑、牛排一樣也不錯過，水果、甜點也一盤接一盤；長輩們也是檯面上的吃了一輪，還拿起小夾子夾著磁盤向師傅拿取一些個別料理。大家都有一套Buffet的飲食攻略。

這兩年再相聚，已警覺到養生健康的重要。聽到這位血糖高、那位血脂超標，有人牙口不行，有人胃食道逆流，於是大家有共識，聚餐改為輕食套餐或知名餐館的合菜。

「吃得好不如吃得巧」，在包廂中大家一面輕鬆的喝茶聊天，一改之前的喧鬧吵雜，一面適度取用有特色的台菜。畢竟上了年紀，兼顧美食與健康最重要，不造成腸胃負擔，也不必去在乎什麼CP值了。