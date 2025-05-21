新冠疫苗安全 疾管署掛保證

新冠就醫與急診人次上升，新冠病毒株不斷變異，高齡族群的疫苗防護力明顯不足。衛福部疾管署署長莊人祥指出，目前主要宣導有兩方向：第一，鼓勵醫事人員接種疫苗，醫事人員接種率僅百分之十二，希望透過相關醫學會向醫事人員，或透過醫事人員向民眾宣導疫苗接種重要性。再者，將新冠疫苗接種率納入醫院與長照機構感染管制指標，對於高齡、民眾宣導也會加重力道，進一步提升疫苗接種率並增強高風險族群保護力。

莊人祥坦言，以今年二月藝人因流感重症而失去生命，導致民眾搶打流感疫苗為例，時事或疫情等事件的確影響疫苗接種率。現在新冠疫情再起，估六月進入高峰期，將加強宣導施打疫苗重要性。

此外，為了因應新冠新變異病毒株興起，疾管署將規畫辦理合約院所獎勵措施，增加醫療院所疫苗施打誘因，提升接種覆蓋率。

談到疫苗安全性，莊人祥說，近年來，愈來愈多研究發現，無論新冠或流感疫苗，皆可減少感染後重症發生率，更可減少後續中風風險，從過去到現在，衛福部食藥署與全國藥物不良反應通報中心正持續進行安全訊號監視，並定期每季公布「COVID-19疫苗不良事件通報報告」供民眾查閱。莊人祥強調，疫苗皆經食藥署嚴格評估，才能拿到藥證。截至最新統計，國內民眾接種JN.1疫苗約兩百萬劑，不良事件通報率與流感疫苗相近，相當安全，民眾可放心接種。