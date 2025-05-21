JN.1疫苗拚施打率 分群分眾 提高長者接種意願

對於提升新冠JN.1疫苗施打率、防範新冠病毒入侵，台南市、台北市等地方衛生局各有對策。台南市衛生局運用分群、分眾原則，鼓勵居家、長照機構等地長者、高風險族群施打疫苗，對於「六個月以上民眾」與「六十五歲以上高齡族群」的新冠JN.1疫苗接種率，締造雙料冠軍佳績。

台南市衛生局局長李翠鳳不諱言，在推動高齡者疫苗接種的過程中，也曾面臨年長者因「身體差，不想再打針」、「已經打過了就夠了」等想法，面臨接種意願偏低等困境，其他如方交通不便、基層診所不足、部分高齡者行動困難與民眾資訊不對等，也需克服。

為了解決上述困難，台南市衛生局將長者分為「健康社區長者」與「長照機構長者」兩大族群，透過分群、分眾原則，針對不同族群的健康狀況跟生活場域採取不同推動策略，像居家接種、長照機構長者集中施打、巡迴車服務等都是選項。

不僅如此，除了協調各局處、醫療院所、衛生所等，運用電視牆、跑馬燈、社群平台等多元媒體管道加強宣導疫苗接種資訊，台南市衛生局也推出「疫苗接種抽獎方案」，透過實質獎勵機制，提高市民接種意願，針對基層診所，從五月一日起，亦提出高風險族群接種疫苗獎勵補助，如果施打第一劑，補助一百元，施打第二劑，則補助兩百元，希望鼓勵基層診所為更多高風險族群打疫苗、獲得保護。

台北市政府衛生局運用臺北市社區疫苗接種系統，簡化民眾報到流程，提升接種效率，一一三年至一一四年初，提供約一千五百場次接種服務，累計逾十四萬民眾受惠，台北市衛生局也期待民眾、醫療院所多加運用。

目前，台北市年長者新冠JN.1疫苗施打率偏低。台北市衛生局長黃建華解釋，台北市衛生局持續與新北市、基隆市、桃園市共同合作，減少病毒入侵威脅，在台北市，許多其他縣市民眾在此生活、工作，而新冠JN.1疫苗施打對象，也含括不少外地民眾，疾管署數據以台北市設籍居民為主，無法反映實際台北市疫苗注射現況。

台北市衛生局局長黃建華。本報資料照片

黃建華認為，擔心副作用也是導致年長者接種疫苗意願降低的主因，建議疾管署減少民眾對疫苗安全的疑慮，一出現疑似疫苗不良反應的新聞，及早說明，可避免民眾偏見加深，並重拾信心。在各醫療院所方面，也可提供獎勵，當醫療院所醫護人員對民眾說明疫苗的好處和風險，便有更多動力。