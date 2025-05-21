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JN.1疫苗拚施打率 基層心酸 耗人耗力誘因不足

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
中華民國基層醫療協會理事長林應然。本報資料照片
中華民國基層醫療協會理事長林應然。本報資料照片

目前台灣高齡族群的新冠JN.1疫苗接種率有進步空間，中華民國基層醫療協會理事長林應然、台灣感染症醫學會理事長張峰義認為，提供醫護人員更多誘因，為提升疫苗打氣重要解方。

林應然坦言，目前基層診所為民眾施打疫苗，無論新冠疫苗或其他疫苗，僅提供每支疫苗處置費一百元，連健保診察費都無法申請，而基層診所在施打疫苗的過程中，需負擔購置專用冰箱、不斷電冷鏈系統、每日溫度紀錄、文書資料上傳、疫苗領取交通人力、費用等大量隱形成本，導致每施打一劑公費疫苗，幾乎都是入不敷出。

此外，疾管署對疫苗保存有一定的要求，稍有不慎，基層診所須承擔高額賠款，基層診所醫師自然缺乏動機跟誘因，也不願花時間說服高風險病患積極接種疫苗。

林應然指出，若中央可針對上述困境提出改善策略，像提升施打疫苗處置費用或增加健保診察費等，或可進一步提升疫苗打氣。

張峰義也認為，當基層醫療人員花時間說明疫苗保護力、安全性等資訊，提供合理獎勵，可讓基層醫療人員更受肯定，對於提升疫苗施打率，也可產生更大效益。

新冠JN.1疫苗為何打氣低迷？國衛院感染症與疫苗研究所所長陳宜君表示，相較於傳統蛋白疫苗，mRNA疫苗為新型疫苗，導致不少民眾卻步。期待衛福部整合疾管署、健保署數據，對新冠疫情變化、後續全身性影響關聯性與疫苗不良反應等資訊，釋出更即時的「真實世界數據（Real world data）」，有助學者專家研究、參考數據，民眾也更安心。

張峰義表示，他只要遇到了年長病患，多半會分享自身接種疫苗的經驗，鼓勵病患接種。同時他也期盼施打疫苗可納入高齡健康促進計畫一環。另外，台灣感染症醫學會與基層醫療協會、家庭醫學會等也都密切合作，針對不同族群制定各項醫療、接種準則，讓會員可參考，對於接種流程、對病患的說明上，也會更流暢。

新冠疫苗

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