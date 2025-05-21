新冠疫情6月高峰 長者疫苗覆蓋率差2成

台灣將邁入超高齡社會，統計顯示，新冠病毒攻擊對象以長者、免疫低下、免疫不全族群最為脆弱，藝人陳奕迅也因染疫被迫演唱會延期，這波疫情以感染年輕人為主，一染疫，可能對家中長輩帶來重症威脅，長者的新冠變異株JN.1疫苗完整施打率卻低於百分之一。專家憂心，長者沒打疫苗，遇病毒侵襲，不僅引發重症，也易誘發中風、心血管疾病，也有人從此臥床，家人照顧負擔大增，甚至壓垮醫療體系。

聯合報健康事業部規畫「JN.1防疫前線」紙上論壇，專家提醒，民眾若能對自己健康負責，情勢就能大幅逆轉。

新冠就診人數連六周上升，上周近兩萬人，較前一周增加八成以上，估六月中下旬達高峰，單周就診上看五點五至六點五萬人次。今年新冠併發重症本土病例累計三三○例，其中四十七例死亡，以長者及具慢性病史者為多，逾九成未接種JN.1疫苗。

疾管署長莊人祥說，去年JN.1新冠疫苗全年齡接種率設定為百分之廿，六十五歲以上接種率百分之四十，而六十五歲以上長者、六個月以上免疫不全、免疫低下族群與五十五歲到六十四歲原住民族群等，一年應接種兩劑疫苗，兩劑間隔六個月。

今年四月八日起，疾管署開放上述族群施打第二劑疫苗。不過截至五月十九日，六十五歲以上第一劑疫苗接種率不到兩成，第二劑不到百分之一，而台北市長者的JN.1疫苗第一劑接種率僅百分之十點一七，北市衛生局表示已積極推廣疫苗施打。

病毒反撲「那年夏天很恐怖」

「二○二三年的夏天很恐怖，新冠、流感等病毒都在反撲，中風、心臟病發作人數也增加，整個亂成一團。」國衛院感染症與疫苗研究所所長陳宜君直言，研究顯示，當年長者、慢性病族群感染新冠，中風、心臟病發作等重症風險也會大幅增加，而病患分散至其他科，導致整體醫護工作量大增，甚至排擠到原本要開刀、接受住院治療的病患，一旦舊事重演，情況不堪設想。

完整接種「可減少重症威脅」

陳宜君援引研究文獻指出，有些高齡者感染新冠後，雖存活下來，但一年內卻出現心衰竭、肺衰竭等多重疾病，或需要插管、接受透析（洗腎）治療，原本行動自如，可能就被迫臥床，甚至需要住進安養、照護機構，當多數年長者沒有接種最新新冠JN.1疫苗，可以想見後續醫療衝擊將愈加劇烈。

台灣感染症醫學會理事長張峰義強調，年輕人、健康成年人感染新冠，本身可能沒症狀，或症狀輕微，但把病毒帶回家，傳染給家中長輩、幼兒、孕婦或免疫低下家人，這些脆弱族群很可能需「跑急診、擠病房」，而完整接種疫苗就能減少重症威脅，「有免費疫苗可預防，為什麼不預防呢？」

川普有打「別再質疑安全性」

張峰義分析，近年來，新冠病毒的變異速度很快，過去疫苗已失效力，需靠最新JN.1疫苗，才能延續保護力，而許多人並不知道，以為自己打過疫苗就萬無一失，加上網路上許多假消息亂傳一通，導致不少民眾、年長者受影響而不願施打疫苗，事實上，美國總統川普曾公開他的健康檢查報告，「他該打的疫苗都有打，一針都沒少，連新冠疫苗也一樣。」可見疫苗的安全性不應該再被質疑。

台灣感染醫學會理事長張峰義。本報資料照片

在英國，六十五歲以上的新冠JN.1疫苗接種率為百分之五十九點一，美國則是百分之三十點九，新加坡更高達八成以上，其中新加坡採「不打疫苗，染新冠醫藥費自負」政策，讓新加坡施打率直線上升。陳宜君認為，由於國外醫藥費昂貴，民眾多需負擔部分醫療費用，施打疫苗，不僅是對自己健康負責，也可避免因染疫而必須付出高額醫療費用，這種機制，值得台灣效法、學習。