花蓮大雨 秀林鄉和平村21日上午停班課

中央社／ 台北20日電

花蓮縣今天受到大雨影響，蘇花公路一度中斷，台鐵北迴線也持續搶通中。花蓮縣秀林鄉公所晚間透過臉書宣布，秀林鄉和平村（和平、和中、和仁）明天上午停止上班、上課。

蘇花公路台9線花蓮和仁至崇德路段今天下午4時許土石流坍方，道路中斷4小時後搶通，於晚間8時40分恢復通行。

台鐵今天晚間表示，北迴線和仁至崇德間東正線預計明天首班車可以恢復正常通行，西正線的搶修工作則預估最快24日修復完成，屆時將恢復正常雙線雙向通行。

蘇花公路 花蓮 台鐵

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