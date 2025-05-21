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麻疹再增2例 自費疫苗接種對象放寬

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

今年麻疹本土與境外移入個案皆創六年新高，根據疾管署二○一九至二○二○年免疫力調查，成人麻疹血清陽性率隨年齡遞增，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）決議，擴大「腮腺炎德國麻疹混合疫苗（ＭＭＲ）疫苗」自費接種對象至一九六六年（含）以後出生者。

疾管署表示，今年國內有廿四例境外移入麻疹，都是越南移入，本土病例十二例，相關群聚監測期滿，沒有新病例。上周國內新增二例麻疹個案，分別為居住北部、中部的卅多歲男性，發病前都有越南旅遊史。疾管署發言人羅一鈞說，麻疹抗體陽性率隨年齡降低遞減，一九六一至一九六五年出生世代，其麻疹血清陽性率達百分之九十七，但一九六六年至一九九六年出生國人皆低於百分之九十五，今年境外移入個案廿四例，有四例為一九六六至一九八○年出生，占百分之十七。

ＡＣＩＰ參考成人麻疹血清陽性率資料，日前決議將「一九六五年（含）以前出生，且非免疫不全者」增列為視同具麻疹免疫力條件。疾管署同步修訂新版ＭＭＲ接種建議，將具較高風險者的自費疫苗建議年齡上修，從一九八一年（含）以後出生，放寬為一九六六年（含）以後出生。

羅一鈞指出，自費疫苗目前約有二點一萬劑，另有一萬劑於四月中旬進口，正在檢驗封緘作業中，近期欲前往越南旅遊的廿至五十九歲民眾，可諮詢醫師評估自費接種一劑再前往越南。

麻疹 越南 疫苗

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