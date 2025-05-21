聽新聞
0:00 / 0:00

台北魚市午仔魚檢出孔雀綠 供貨端納悶：在屏東沒驗出

聯合報／ 記者林佳彣潘奕言／連線報導
台北魚市的三清午仔魚遭驗出孔雀綠殘留。圖／台北市衛生局提供
台北魚市的三清午仔魚遭驗出孔雀綠殘留。圖／台北市衛生局提供

台北魚市由屏東縣林邊區漁會供應的「三清午仔魚」產品，被衛生局檢出還原型孔雀綠殘留0.6ppb，台北漁產運銷公司表示，產品即刻下架，啟動退款機制。林邊區漁會表示，產品都已下架並銷毀，但該批產品到台北前有通過檢驗。

北市衛生局說，4月1日在台北魚市檢驗的「三清午仔魚」，被檢出還原型孔雀綠（Leucomalachite green, LMG），依食品安全衛生管理法規定為不得驗出，判定不合格，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。經追溯產品來源為屏東縣業者，已移請轄管衛生局依權責辦理。

漁產公司4月29日接獲衛生局通知檢驗結果，公司即刻啟動相關處理程序，當日完成38包下架及封存作業，並通知林邊區漁會違規情事，要求配合辦理退貨及退款事宜。

漁產公司董事長鄭世維表示，消費者持有2024年12月24日後購買該商品的有效證明，可至門市退款，並可額外獲得100元抵用券2張；5月9日彙整退款統計資料並函文通知林邊區漁會，未來該漁會如需重新供應同品項商品，須先提供合格檢驗報告，始得重新上架販售。

林邊區漁會總幹事吳信吉表示，這批漁貨約在4月初進貨，重約700多台斤，這批貨經過屏東檢驗所檢驗合格，才會運銷，沒想到到台北後檢驗竟為不合格，還要找出哪個環節出狀況。

食品安全 衛生局 屏東縣 北市

延伸閱讀

網球／四維膠帶盃 小六組廖沛亞、徐可倢稱王封后

屏東林邊午仔魚北銷驗出致癌物 漁會：出貨前檢驗合格

台北魚市午仔魚檢出致癌物 漁產公司退款再送200元抵用券

萬丹戶所邀新人搭三輪車 農會請結婚40年10對夫妻獻祝福

相關新聞

強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」明上午停班課

今天強降雨襲擊花蓮，台鐵北回線花蓮秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，土石淹過鐵道，導致列車無法通行；台鐵為確保安全，該段雙...

拜登罹轉移性攝護腺癌 醫：荷爾蒙治療如失效 新療法可延長存活期

美國前總統拜登驚傳罹患攝護腺癌，且癌細胞已轉移骨骼。醫師表示，攝護腺癌初期以頻尿、夜尿為主要表現，易與攝護腺肥大搞混，等...

台鐵和仁至崇德再中斷！明5時搶通東線 首班車正常通行

今下午受豪雨影響，台鐵北迴線和仁至崇德間軌面再度遭土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵表示，預估明天4時恢復電力線...

大樂透端午加碼開跑！頭獎連4摃 下期頭獎上看1.2億元

大樂透自本期起實施端午加碼，加開100組100萬元。台灣彩券公司表示，今晚開出的大樂透第54期頭獎連4摃，23日開獎的第...

賴政府執政一周年 農業部盤點農保、外銷等政策成果

賴清德總統今天就職滿一周年，農業部細數這一年來的施政成果，包含讓每一位實際從農者都能加入農保、獲新加坡同意我國生鮮豬肉進...

豪雨狂炸蘇花鐵公路雙斷 交通部啟動陸海空聯防疏運

花蓮今下午4時許豪雨不斷，蘇花公路台9線162.9公里處落石瀑、164.4公里處土石流持續發生，公路局已執行只出不進措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。