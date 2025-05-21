台北魚市午仔魚檢出孔雀綠 供貨端納悶：在屏東沒驗出

台北魚市由屏東縣林邊區漁會供應的「三清午仔魚」產品，被衛生局檢出還原型孔雀綠殘留0.6ppb，台北漁產運銷公司表示，產品即刻下架，啟動退款機制。林邊區漁會表示，產品都已下架並銷毀，但該批產品到台北前有通過檢驗。

北市衛生局說，4月1日在台北魚市檢驗的「三清午仔魚」，被檢出還原型孔雀綠（Leucomalachite green, LMG），依食品安全衛生管理法規定為不得驗出，判定不合格，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。經追溯產品來源為屏東縣業者，已移請轄管衛生局依權責辦理。

漁產公司4月29日接獲衛生局通知檢驗結果，公司即刻啟動相關處理程序，當日完成38包下架及封存作業，並通知林邊區漁會違規情事，要求配合辦理退貨及退款事宜。

漁產公司董事長鄭世維表示，消費者持有2024年12月24日後購買該商品的有效證明，可至門市退款，並可額外獲得100元抵用券2張；5月9日彙整退款統計資料並函文通知林邊區漁會，未來該漁會如需重新供應同品項商品，須先提供合格檢驗報告，始得重新上架販售。

林邊區漁會總幹事吳信吉表示，這批漁貨約在4月初進貨，重約700多台斤，這批貨經過屏東檢驗所檢驗合格，才會運銷，沒想到到台北後檢驗竟為不合格，還要找出哪個環節出狀況。