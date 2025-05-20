強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」明上午停班課

今天強降雨襲擊花蓮，台鐵北回線花蓮秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，土石淹過鐵道，導致列車無法通行；台鐵為確保安全，該段雙向列車全面停駛，預計明天單線雙向通車。花蓮縣政府今晚發出快訊，明（21日）上午秀林鄉和平村和平、和中、和仁停止上班上課。

台鐵公司指出，和仁至崇德間東正線小清水溪橋電力線調整，預計明天凌晨4時完成，經號誌通訊系統驗測試運轉後，預計明天首班車恢復東正線正常通行；西正線搶修預估最快於5月24日修復完成。

而蘇花路廊和仁至崇德路段今天下午也因強降雨，造成土石流阻礙交通，164公里崇德路段坍崩，已在晚間6時30分搶通，162公里匯德隧道原預計晚上9時搶通，提前於8時40分搶通，恢復正常通行。