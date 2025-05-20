台鐵和仁至崇德再中斷！明5時搶通東線 首班車正常通行

今下午受豪雨影響，台鐵北迴線和仁至崇德間軌面再度遭土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵表示，預估明天4時恢復電力線調整、5時搶通東正線，明天首班車東正線正常通行。

台鐵北迴線和仁至崇德間原訂東正線預估明天恢復單向雙線通行，不料花蓮今下午再度豪雨，不僅蘇花公路台九線出現兩處土石流，道路一度中斷，台鐵和仁至崇德間也再度因土石泥流影響雙向通行。

台鐵晚間表示，受到今下午4時14分強降雨影響，和仁=崇德間（k56+900至k56+950）土石泥流淹沒東、西正線，和仁=崇德間路線搶修作業。

台鐵指出，東正線部分，今晚8時50分和仁=崇德間東正線進行小清水溪橋電力線調整，預計5月21日凌晨4時，完成電力線調整，號誌通訊系統恢復，凌晨5時搶通，和仁=崇德間（k56+900至k56+950）土石泥流淹沒軌道部分，預估明天首班車恢復東正線正常通行。

西正線部分，持續進行和仁隧道（k51+245）內路線土石清除，預計5月21日可全部清除完成；和仁=崇德間（k56+900至k56+950），全力進行西正線搶修工作，預估最快於5月24日（周六）修復完成。