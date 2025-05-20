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大樂透端午加碼開跑！頭獎連4摃 下期頭獎上看1.2億元
大樂透自本期起實施端午加碼，加開100組100萬元。台灣彩券公司表示，今晚開出的大樂透第54期頭獎連4摃，23日開獎的第55期預估銷售1.25億至1.35億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。
今晚開獎的大樂透中獎號碼為15、11、26、02、48、29，特別號31。
台彩指出，大樂透加開的100組100萬獎項開出情形方面，100組中開出16組，總中獎注數為17注，其中15組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有84組100萬獎項未開出，將於23日繼續加開。
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