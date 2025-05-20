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蘇花公路和仁至崇德路段 交通阻斷4小時後搶通

中央社／ 花蓮縣20日電

蘇花公路台9線花蓮和仁至崇德路段今天下午4時許土石流坍方，道路中斷4小時後搶通，於晚間8時40分恢復通行。

受午後熱力作用強降雨影響，蘇花公路崇德路段（164.5公里處）、匯德隧道南口（162.9公里處）發生土石流坍方，阻斷交通。

公路局東區養護工程分局南澳工務段搶災人員趁晚間雨勢趨緩後搶修，晚間8時40分完成2處坍方災點搶通，蘇花公路和仁至崇德路段恢復通行。

緊鄰在公路下方的北迴線鐵路也受土石流災情，土石淹過崇德段軌道，和平至新城站間無法通行。台鐵指出，搶修狀況待明天上午彙整後公告。（編輯：李淑華）

蘇花公路 強降雨 土石流

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