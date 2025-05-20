賴政府執政一周年 農業部盤點農保、外銷等政策成果

賴清德總統今天就職滿一周年，農業部細數這一年來的施政成果，包含讓每一位實際從農者都能加入農保、獲新加坡同意我國生鮮豬肉進口、推動植物診療師制度，以及推動電子化寵物身分證等。

農業部表示，過去一年中三保一金全面升級，例如讓每一位實際從農者都能加入農保，不再因區域限制而影響權益；此外，也修法調高農民最常請領的農職保傷病給付水準，給予農民實質的保障。

面對去年3個颱風，農業部重新檢討農業天然災害救助流程，近期修正農業天然災害救助辦法重點，包括延長遲發性災損提報時間，放寬得於6個月內完成提報；延長農業天然災害救助申請時間，災損嚴重時得再延長5個工作日；相關救助作業朝向從寬從速辦理；今年3月21日公告增修「農業天然災害救助辦法」適用的天氣參數，保障受災農民權益。

此外，漁民面對風浪難測的海上作業，農業部除了提高死亡或失蹤的家屬慰問金與急難救助金，去年12月也提高漁產業保險費補助比例，從過去的1／3提高到補助1／2，補助上限也從每公頃9萬元提高到13.5萬元。

農業部進一步表示，2024年農產品出口量值分別為190.1萬公噸、49.2億美元，我國鳳梨於2024年4月獲准進口紐西蘭；此外，銷往日本數量也達到1萬9373噸，創下歷年新高。紅肉、紫紅肉及雜交種紅龍果、我國龍虎斑分別於去年6月及10月准入日本市場，11月則獲新加坡同意我國生鮮豬肉進口。

農業部說明，2024年度我國冷藏水果外銷成長高達3成，台灣生鮮豬肉出口量成長6倍，外銷菲律賓的出口量更是成長17倍。此外，世界動物衛生組織（WOAH）於去年10月31日正式將我國刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，在今年2月獲得WOAH科學委員會建議「同意」認定我國為豬瘟非疫國，未來預計於今年5月獲WOAH認定為豬瘟非疫國，屆時我國將率先成為亞洲唯一豬隻三大疫病非疫區。

農業部表示，「植物診療師法」於去年8月7日公布施行，我國成為全球第一個制定植物診療師專法之國家；此外，強化農事服務支援效率及優化從農環境，自去年5月起推動區域型機械化農事服務，輔導成立農糧產業機械農事團41團，服務面積逾2815公頃、受益農民逾3800人次。

農業部表示，推動電子化寵物身分證，邁向寵物福利系統建置的第一步，此外也全面實施犬貓寵物登記，強化飼主責任與管理，並完成「寵物食品專法」草案預告，全面強化寵物食品管理，將進一步確保全國約280萬隻家犬及家貓的寵物食品安全，並維護飼主消費權益。

另為提升展演、實驗及經濟動物福利，去年7月修正發布「動物展演管理辦法」，明確規範保育類野生動物（含鯨豚）不得進行表演及與人互動，強化對展演許可審查及展演業者管理與評鑑。此外，公告「犬、貓美容定型化契約」，不僅保護毛孩的動物福利，同時也對飼主及業者雙方的權利義務作出規範，保障雙方的權益。

農業部表示，因應美國關稅調整，農業部於今年4月積極舉辦14場產業座談會，提出「農業3大面向、6大措施」包括強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場等，同時訂定相關作業原則，預計投入180億元，提升台灣農產品的市場曝光度與流通，站穩美國市場，並推動台灣農產品進入更多元的國際市場。