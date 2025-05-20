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豪雨狂大蘇花鐵公路雙斷 交通部啟動陸海空聯防疏運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮出現局部大雨或豪雨，台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒。圖／民眾提供
花蓮出現局部大雨或豪雨，台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒。圖／民眾提供

花蓮今下午4時許豪雨不斷，蘇花公路台9線162.9公里處落石瀑、164.4公里處土石流持續發生，公路局已執行只出不進措施，另台鐵和仁=崇德間再度因土石泥流影響雙向中斷。交通部長陳世凱表示，已協調立榮航空加開台北往返花蓮的班機，明天海運疏運也會啟動。

台北往花蓮對號列車行駛至蘇澳新站止，南下區間（快）車行駛至和仁站、台東往台北對號列車行駛至花蓮站止，北上區間（快）車則行駛至崇德站。

陳世凱表示，為加強疏運花東旅客，台鐵公司已於下午5時50分加開一列全車自由席對號列車經南迴線至新左營，另花蓮往台東、新左營對號列車全面開放站票。

為接駁台鐵南迴列次旅客，高鐵在新左營站轉乘294次列車，晚間10時10分發車至北部晚間11時52分抵達台北，目前可售座位近7成，另北上末班車598次車晚間10時55分發車，也可協助旅客轉乘至台中。

航空部分，陳世凱指出，民航局緊急協調立榮航空公司今晚6時40分加班機自台北飛往花蓮，回程於晚間8時自花蓮飛往台北；明（21日）除同時段也有加班機外，晚間7時30分另再加開一班加班機自台北飛往花蓮，於晚間8時50分自花蓮返航台北。

海運部分，陳世凱說，視通車情形啟動海運備援，新台馬輪可於明（21日）早上約9時抵達蘇澳港，往返花蓮港，可載客642人，小客車50部。

交通部表示，目前蘇花路廊雨勢已變小，公路局及台鐵公司均已調派人員與機具趕赴現場，在安全許可下，全力進行搶修工作。

陳世凱 花蓮

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