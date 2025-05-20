花蓮路廊土石崩落公路局搶修 匯德隧道南口預計今晚9時搶通
蘇花路廊和仁至崇德路段今天受午後熱力作用強降雨影響，造成台9線162.9公里匯德隧道南口、台9線164.5公里崇德路段發生土石流坍方，阻斷道路，公路局全力投入搶修作業，其中162.9公里預計今天晚上9時搶通。
公路局東區養護工程分局指出，南澳工務段搶修人員、機具於雨勢趨緩立刻進入搶修作業，台9線164.5公里已於晚上6時30分搶通，並往南撤離受困車輛；台9線162.9公里匯德隧道南口目前持續辦理搶修作業中，預計將於今天晚上9時搶通。
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