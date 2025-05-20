快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

花蓮路廊土石崩落公路局搶修 匯德隧道南口預計今晚9時搶通

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇花路廊和仁至崇德路段今天傍晚出現大量土石，其中台9線164.5公里已於晚上6時30分搶通。圖／公路局提供
蘇花路廊和仁至崇德路段今天傍晚出現大量土石，其中台9線164.5公里已於晚上6時30分搶通。圖／公路局提供

蘇花路廊和仁至崇德路段今天受午後熱力作用強降雨影響，造成台9線162.9公里匯德隧道南口、台9線164.5公里崇德路段發生土石流坍方，阻斷道路，公路局全力投入搶修作業，其中162.9公里預計今天晚上9時搶通。

公路局東區養護工程分局指出，南澳工務段搶修人員、機具於雨勢趨緩立刻進入搶修作業，台9線164.5公里已於晚上6時30分搶通，並往南撤離受困車輛；台9線162.9公里匯德隧道南口目前持續辦理搶修作業中，預計將於今天晚上9時搶通。

強降雨 土石流 南澳

延伸閱讀

花蓮大雨道路中斷 台鐵南迴疏運加開全車自由席

和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

花蓮秀林鄉震後土石流頻傳 鄉長盼監測山坡狀況

台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒 現場畫面曝光

相關新聞

豪雨狂大蘇花鐵公路雙斷 交通部啟動陸海空聯防疏運

花蓮今下午4時許豪雨不斷，蘇花公路台9線162.9公里處落石瀑、164.4公里處土石流持續發生，公路局已執行只出不進措施...

賴政府執政一周年 農業部盤點農保、外銷等政策成果

賴清德總統今天就職滿一周年，農業部細數這一年來的施政成果，包含讓每一位實際從農者都能加入農保、獲新加坡同意我國生鮮豬肉進...

花蓮路廊土石崩落公路局搶修 匯德隧道南口預計今晚9時搶通

蘇花路廊和仁至崇德路段今天受午後熱力作用強降雨影響，造成台9線162.9公里匯德隧道南口、台9線164.5公里崇德路段發...

和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

受到午後強降雨影響，今下午4時14分台鐵和仁=崇德間發生土石泥流淹沒東、西正線，交通部表示，今天再度啟動3小時疏運SOP...

李洋當體育老師快閃快樂襪子店 助瑪利亞青年花子圓夢

瑪利亞基金會社會企業「Merry Young快樂襪」，今年再度與春水堂聯名推出「珍珠奶茶」禮盒，其中珍奶襪圖案作者是瑪利...

交通部要修法！ 交長陳世凱：3面向針對高齡駕駛管理加嚴

三峽日前發生重大車禍，交通部長陳世凱20日指出，將針對高齡駕駛管理加嚴，共計有三大重點，包括高齡換照年齡從75歲下修至7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。