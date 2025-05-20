和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

受到午後強降雨影響，今下午4時14分台鐵和仁=崇德間發生土石泥流淹沒東、西正線，交通部表示，今天再度啟動3小時疏運SOP，民航局緊急協調立榮航空公司調度運能，目前確定今天與明天均將有台北—花蓮加班機，即刻起開放訂位。

公路部分，和仁（154.8k）~崇德（165.7k）自今日下午4時30分起緊急封閉，進行人車往北引導至和仁，往南引導至崇德，部分人車計約80台暫於匯德隧道內安置停等，搶災機具8台現場待命搶修中，待晚間7時雨勢稍緩即進行搶修，預計晚間9時搶通，搶通後後引導車輛戒護通行撤離。

民航局說明，目前工程單位正在加緊搶通鐵、公路，為協助有需求民眾往來花蓮，立榮航空今晚6時40分將有加班機自台北飛往花蓮，回程晚間8時自花蓮飛往台北；明天除同時段也有加班機外，晚間7時30分另再加開一班加班機自台北飛往花蓮，晚間8時50分自花蓮返航台北。

5月18日鐵路和仁、崇德間因土石流中斷後，民航局即配合交通部啟動3小時疏運SOP，含今天與明天加班機，立榮航空在正班機外，已加開8架次加班機，提供560個座位。民航局也請立榮航空繼續調度運能，在陸運搶通前，設法再加開班機。

民航局指出，截至今天台北與花蓮航空站旅客疏運情形正常，後續民航局會持續掌握陸運恢復進度，並請航空站持續關注現場旅客候補情形，適時協調航空公司增班因應。

交通部長陳世凱表示，今天除啟動航空疏運外，明天也會啟動海運疏運。

公路部分，公路局表示，台9線蘇花路廊和仁至崇德路段受午後熱力作用強降雨影響，崇德隧道以南（164.5K）今下午4時許發生土石流事件，另台9線匯德隧道北口（162.9K）發生上邊坡零星落石及土石流事件，雙向無法通行，公路局及東區養護工程分局已即時成立應變小組因應。