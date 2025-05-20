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花蓮北上鐵公路全斷 旅客只能往南繞或改搭飛機

中央社／ 花蓮縣20日電

台9線蘇花公路今天下午4時許因強降雨發生土石流，造成花蓮和仁至崇德間鐵公路中斷。由於北上陸上交通受阻，只能選擇往南繞或改搭飛機北返，民眾表示「遇到土石流也沒辦法」。

台鐵花蓮站長吳佳陽說，下午強降雨，北迴線和仁至崇德間受土石流影響，蘇花公路也中斷，造成花蓮從下午4時許北上列車停駛，由於原有的公路接駁也無法通行，下午5時50分有加開一列經南迴線至新左營的列車，銜接高鐵列車疏運旅客。

北迴線和仁至崇德間原訂明天恢復單線行車，吳佳陽說，具體恢復時間還無法確定。

花蓮車站有乘客原本等待公路接駁，但卻因突如其來的土石流災情被迫再次停留花蓮。準備北返的遊客說，遇到土石流也沒辦法，只能再等一天。這名遊客認為若改搭南迴線，到高雄都已超過晚間10時，還要轉乘高鐵，交通時間很長不如多待一天。

也有遊客提到，帶著長輩同行，若改走南迴疏運列車，體力上無法負荷，將觀望明天列車恢復狀況，或改搭飛機。

有花蓮在地民眾準備出國，看到接連大雨造成公路土石流災情頻傳，昨天就決定改搭飛機。這位民眾說，花蓮鐵、公路緊鄰，公路有事，鐵路一定躲不掉，「與其跟天氣賭，不如多花錢買機票，確保出國行程不被打亂」。

花蓮 土石流

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