蘇花路土石流阻斷 交通部預估今晚9時搶通

台9線蘇花路廊和仁至崇德路段受午後熱力作用強降雨影響，蘇花路廊和仁到崇德路段上邊坡土石流狂瀉，導致阻斷無法通行，南下72部、北上7部共80輛車輛受困，安置匯德隧道內，公路局已派出機具搶修通，預計今晚9點搶通。

公路局指出，164.5K（崇德隧道以南）今日約16時發生土石流事件，另台9線162.9K（匯德隧道北口）發生上邊坡零星落石及土石流事件，雙向無法通行，公路局及東區養護工程分局已即時成立應變小組因應。

此外，和仁（154.8k）~崇德（165.7k）自今日16時30分起緊急封閉，進行人車往北引導至和仁，往南引導至崇德，部分人車（計約80台）暫於匯德隧道內安置停等，搶災機具8台現場待命搶修中，並於19時雨勢稍緩即進行搶修，搶通後引導車輛戒護通行撤離。