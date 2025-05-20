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李洋當體育老師快閃快樂襪子店 助瑪利亞青年花子圓夢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
春水堂以瑪利亞青年創作的珍奶襪，結合熟成厚奶茶包，全新推出珍珠奶茶聯名禮盒。圖／瑪利亞提供
春水堂以瑪利亞青年創作的珍奶襪，結合熟成厚奶茶包，全新推出珍珠奶茶聯名禮盒。圖／瑪利亞提供

瑪利亞基金會社會企業「Merry Young快樂襪」，今年再度與春水堂聯名推出「珍珠奶茶」禮盒，其中珍奶襪圖案作者是瑪利亞青年花子的夢想是上體育課，「麟洋配」替台灣拿下奧運金牌的羽球男神李洋今現身快樂襪子店，擔任一日體育老師，讓花子上「甜人三項」體育課圓夢，場面溫馨歡樂。

花子出生時因腦性麻痺造成中度智能障礙及右半身肢體障礙，步行吃力，上體育課更是她可望不可及的夢想，學生時代，花子只能坐在操場旁幫同學顧好書包，心裡很想想跑步，但一跑就容易跌倒，遺憾無法實現的夢想。

瑪利亞與春水堂藉著推出珍珠奶茶聯名禮盒契機，在今天為花子量身打造「甜人三項」體育課，包括快樂襪襪配對賓果、手臂暖身操、手搖珍奶，並邀請李洋到場授課，春水堂總管理處協理劉彥伶化身課堂助教，與瑪利亞基金會執行長陳怡君一同到場支持，讓花子樂開懷。

李洋表示，花子不斷突破、解鎖自己成就的奮鬥歷程，與他一貫的座右銘「只要不放棄，就有無限可能」不謀而合。此外，瑪利亞青年藉由快樂襪的創作，讓他看到每個人都可以透過努力來創造自己的價值，將夢想與希望傳達給世界。

劉彥伶表示，春水堂連2年與瑪利亞合作，她很榮幸今擔任一日助教。瑪利亞青年雖然學習速度較慢，卻能堅持自己的節奏，這份穩定與專注，正呼應春水堂長年奉行的「慢慢來比較快」精神，走穩每一步，才能走得長遠。

陳怡君說，快樂襪成立5年來，賣出32萬雙，讓63萬個塑膠寶特瓶回收再生；今年

瑪利亞快樂襪攜手春水堂推出「珍珠奶茶公益聯名禮盒」，邀請社會大眾一起以行動支持，讓「穿好襪，做好事」成為永續行動的亮點。

羽球男神李洋（右三）為了一圓瑪利亞青年花子上體育課夢想，今現身快樂襪子店，擔任一日體育老師。圖／瑪利亞提供
羽球男神李洋（右三）為了一圓瑪利亞青年花子上體育課夢想，今現身快樂襪子店，擔任一日體育老師。圖／瑪利亞提供

體育 珍珠奶茶 夢想

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