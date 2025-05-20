交通部要修法！ 交長陳世凱：3面向針對高齡駕駛管理加嚴

三峽日前發生重大車禍，交通部長陳世凱20日指出，將針對高齡駕駛管理加嚴，共計有三大重點，包括高齡換照年齡從75歲下修至70歲，體能測驗增加危險感知、增加四肢健全和靈活測驗，有肇事紀錄要實地訓練，預計三個月內做細節討論，最快明年上路。

據統計，2017年7月1日起，符合75歲以上高齡者換照者，主動寄出86萬1,644張換發通知書，完成換照有80萬5,544人，占93.5%。三峽肇事78歲高齡駕駛今年2月才完成換照，卻發生釀大禍，引發外界質疑高齡駕照管理質疑。

陳世凱表示，根據數據統計，肇事較多者為18到24歲，不希望大家對於高齡者駕駛有誤解或誤會，台灣目前已經走入高齡化社會，甚至進入超高齡社會，每個人都會老，都有行的需求，未來將對高齡者用協助方式，讓高齡者更安全駕駛。

對於高齡駕駛，陳世凱提出三項策略，交通部目前規劃三大措施因應，包括第一、換照年齡下修70歲，第二，則將針對有肇事紀錄者加入實地訓練課程，陳世凱表示，危險感知和交通安全教育課程，會要求至少要有半天；第三、將鼓勵高齡者繳回駕照，並多利用公共運輸，也會對長者願意繳回駕照補助，會補助購買TPASS。另65歲以上記點達3次者將加強關懷，事故第一當事人也會記點3點，針對年長者關懷會快速增加其他常見違規和事故第一當事人的關懷。

陳世凱指出，目前法規面將用3個月時間細部規劃，希望明年能推動實施。

此外，陳世凱強調要關懷高齡駕駛，雖然提出要用補助來吸引高齡者繳回駕照，但對於偏鄉老人的運輸需求，陳世凱強調，目前已經偏鄉的運輸都已有透過公共運輸在協助，如幸福巴士、幸福小黃等，政府最負起公共運輸的責任。