路權團體批交通改革沒進度 交長陳世凱：不接受這樣的說法

三峽78歲高齡駕駛昨衝撞機車及路人，釀3死12傷，由於不滿交通部遲未推動駕訓改革及回訓制度，淘汰不適任駕駛，民團將舉辦3場陳抗遍地開花。對此，交通部長陳世凱表示，尊重陳抗運動，但質疑交通部無作為、推動慢「我不接受這樣的說法」。

三峽78歲高齡駕駛肇事重大交通事故引發眾怒，交通部臉書粉絲團、交通部長陳世凱臉書粉專均遭網友留言灌爆，批評「交通部睡醒沒，每天只要一出門走在路上，真的都感覺不知道能不能活過今天」、「到底什麼時候要研議駕照回訓，一直放任不適任駕駛上路殺人，就是你們所謂的交通改革嗎」。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，針對台灣駕訓制度和考照制度的改革，行人零死亡推動聯盟已經提過很多次，交通部都沒有進度，因此規畫周日號召公民的力量到交通部，且至少有4到5個路權團體將參加，讓更多人重視這個議題，台灣考照很容易，卻沒有淘汰不適合的駕駛，呼籲未來考照能更有鑑別性，回訓制度有辨別度。

交通部長陳世凱今晚間召開記者會說明三峽事故及後續改革方案，對於路權團體號召交通部陳抗，陳世凱表示尊重。

但對於路權團體批評交通部對於改革沒有進度，陳世凱強調，路權團體都知道交通部對於駕照制度、回訓機制改革都在進行中，因為交通部都有邀請他們一同討論，對於路權團體所說的速度太慢、交通部沒有作為，「我不接受這樣的說法」，交通部與公路局一直都在檢討，希望推出更有效率、安全效果的整體駕照管理機制。