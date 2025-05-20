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影／「高齡駕駛管理」修法 交長陳世凱：年齡下修至70歲 增實地考照

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
交通部傍晚舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會，由交通部長陳世凱親上火線主持及說明。記者林伯東／攝影
交通部傍晚舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會，由交通部長陳世凱親上火線主持及說明。記者林伯東／攝影

交通部傍晚舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會，由交通部長陳世凱親上火線主持及說明，交通部次長陳彥伯、公路局長陳文瑞、交通部公共運輸及監理司長林福山等人列席說明。

針對我國高齡駕駛執照管理規範法，75歲以上汽機車駕駛人或滿75歲有特定違規或吊扣駕照者，需在3年內申請換發新照，還要通過體檢及認知測驗，未通過者須繳回駕照，未繳回者可註銷駕照。

交通部將實施3大措施，包含初步規劃換照年齡朝下修至70歲、換照考試增加「實地演練」，若70歲後繳回駕照還會提供TPASS補助，但補助方案金額還在研議。

交通部傍晚舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會，由交通部長陳世凱說明。記者林伯東／攝影
交通部傍晚舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會，由交通部長陳世凱說明。記者林伯東／攝影
交通部傍晚舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會，由交通部長陳世凱（左二）率領交通部次長陳彥伯（右二）、公路局長陳文瑞（左一）、交通部公共運輸及監理司長林福山（右一）等人說明。記者林伯東／攝影
交通部傍晚舉行「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會，由交通部長陳世凱（左二）率領交通部次長陳彥伯（右二）、公路局長陳文瑞（左一）、交通部公共運輸及監理司長林福山（右一）等人說明。記者林伯東／攝影

高齡駕駛 駕照 交通部長

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