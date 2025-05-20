明年上路！交通部公布高齡駕駛修法 換照年齡下修至70歲

三峽重大交通事故釀3死12傷，高齡駕駛議題成為關注焦點，交通部長陳世凱今晚召開記者會說明未來修法規劃，包含加嚴考照制度、針對違規或肇事者實施回訓制度、協助高齡者安全駕駛，預計花3個月做細部設計，明年實施。

陳世凱表示，發生三峽事故感到難過、痛心 昨天陪同總統探望受傷孩童，家屬也非常心急。先前推出道安三支箭，保障用路人的安全，此外，交通部及公路局針對駕照也做整體檢討並提出改革方案，這些改革方案都在進行，也有找專家學者、會同民間團體討論駕照制度的修訂 。

陳世凱指出，針對駕照管理將推出3策略，第一，未來新考照制度，要讓考試加嚴、增加鑑別度；第二，針對違規或肇事者，未來會有回訓制度，加強安全駕駛意識；第三，協助高齡者安全駕駛。

陳世凱說，高齡駕駛者蘇是傷亡蠻多的組群，但肇事排名第一及第二都是18至24歲族群，不希望外界對高齡駕駛有誤解；台灣目前走入高齡化社會，甚至進入超高齡社會，每個人都有「行」的需求，上述3策略均已進行中。

陳世凱指出，目前70歲以上有駕照者約182.6萬人，預估10年後，70歲以上有駕照者約272萬人，因此需要更精實協助民眾駕駛或行走。

關於鄰近國家高齡駕照管理制度，陳世凱說，參考日本高齡駕駛換照，包含每3年換照一次。滿70歲以上指定駕駛學校參加高齡者講習，取得「高齡者講習終了證明書」；滿75歲以上指定駕駛學校參加高齡者講習。接受認知功能檢查及駕駛能力測驗。

針對未來修法方向，我國針對高齡駕駛執照管理規範法，75歲以上汽機車駕駛人或滿75歲有特定違規或吊扣駕照者，需在3年內申請換發新照，還要通過體檢及認知測驗，未通過者須繳回駕照，未繳回者可註銷駕照。

陳世凱指出，未來將參考日本作法，將修正道交規則52-2條，把換照年齡下修至70歲，加嚴認知功能測驗；有肇事紀錄者需完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程、體格檢查。

現行65歲以上計點達3點者，公路局通知關懷，未來關懷對象將增加「其他常見違規及事故第一當事人」；另外，過去並沒有提供大眾運輸補助，未來將補助繳回駕照者購買T-PASS通勤月票用費。

陳世凱說，修法方向將進行3個月細部規畫，預估明年實施上路。