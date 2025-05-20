毛孩穿三葉草可愛爆擊 adidas Originals寵物系列開賣
adidas Originals首度推出寵物時尚系列，將品牌經典的復古街頭風延伸至毛小孩的世界，穿上經典三條線運動T，讓毛孩出門兜風走路都有風。
寵物系列服飾包括「寵物運動衫」採用 100% 純棉針織布料，提供XS至XXL多種尺寸，讓各種體型的寵物都可以找到適合的尺寸。設計延續品牌標誌性的三條線肩部裝飾，胸前刺繡三葉草Logo，後背印有大面積三葉草標誌。顏色的部分提供芭蕾粉、米白藍、亮黃與萊茵綠等四色亮眼配色。 同步推出與寵物同款的成人版運動衫，讓主人與毛孩一起穿出潮流親子裝。
另外還有「真牛皮鉚釘項圈」，選用柔韌真牛皮，搭配金屬鉚釘與三葉草吊牌。「PU仿皮寵物包」，採用耐髒的PU皮革材質，設有透氣窗與可調節背帶，內部襯裡印有三葉草圖樣。
但可惜的是，此系列目前僅在中國地區發售，尚未有其他地區的販售消息。首發日期：2025年5月20日，於上海安福路adidas Originals三葉草旗艦店獨家發售。線上發售：2025年5月27日，於中國官方電商平台上架。
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