高齡駕駛事故率逐年攀升 醫籲：評估重新路考換照

高齡駕駛行車肇事時有所聞，三峽19日發生3死12傷重大車禍再度引發關注，三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟表示，滿75歲即為「高齡駕駛」， 駕照每滿3年需換發1次。不過，身體機能隨年紀增長逐漸變化，她建議，評估重新路考換照；另外，老年人開車可加裝AI輔助調控機制，幫助用路安全。

安全駕駛學會監事黃飛發表示，這二天掀起高齡駕駛熱議，不少人認為年紀到了就不要開車，甚至繳回駕照。「如果禁止他們開車，或強制繳回駕照，反而對老年人的生活有些負面影響。」他說，年紀不是原罪，政府應打造讓長者安全上路的制度。

謝嘉娟說，65歲定義為「老年人」、85歲以上則稱「老老人」，年齡是影響身體機能衰退的重要因素，不過，今年雙北世壯運共有逾2千位65歲以上的「不老英雄」報名參賽，還有多位百歲人瑞共襄盛舉。她認為，只要體能、認知功能無礙，就可以保有駕駛權利。

「開車失神跟許多因素有關，包括慢性疾病、服用藥物，有些病史不一定跟年齡有關。」謝嘉娟說，年齡並非絕對因素，但上了年紀確實會影響開車時的反應能力，包括腳踩煞車的力量，所以評斷是否能開車的標準，還是需要「通過路考」。

謝嘉娟強調，高齡駕駛人逐漸出現反應遲緩、認知功能退化，若繼續開車，恐危及自身以及用路人安全，重新路考可以評估是否熟悉路況、有公正單位審核駕駛能力。即使順利通過路考換照，也要善用AI輔助系統，遇到車道偏移、有碰撞風險時，啟動警示或自動煞車，避免事故發生。

黃飛發表示，若高齡就無法開車，難道以後去哪都得靠人接送？駕照若被迫繳回，會帶來自主性減少的感覺，失去了掌握生活的能力，只要高齡者能證明自己安全駕駛，就不應因為年齡而被取消駕駛權利。而且在大眾交通不方便的非都會區，政府也要強化交通資源，否則長輩關在家裡，恐加速退化。

黃飛發說，長輩雖然上了年紀，多外出能促進人際社交、增加身體活動量，與其禁止開車不如強化高齡駕駛教育，包含道路交通規則、安全駕駛技巧、智慧系統輔助等，以及重返駕訓班學習道路課程。他認為，不要有年齡歧視，政府應打造讓長者安全上路的制度，才不會引發反彈。