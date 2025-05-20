台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒 現場畫面曝光

因對流旺盛發展，花蓮出現局部大雨或豪雨，台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒，列車南下只行駛到蘇澳新站，北上只行駛至花蓮站，區間車南下至和仁、北上至崇德，台鐵公司已派員前往現場持續監控中。現場畫面曝光，可見土石都淹到鐵軌上，豪雨不停下，火車無法通行。

台鐵公司表示，今天受強降雨影響，和仁至崇德間（k56+900至k56+950）土石泥流淹沒東、西正線，目前台北往花蓮對號列車行駛至蘇澳新站止，台東往台北對號列車行駛至花蓮站止。區間（快）車順行至和仁站，逆行至崇德站。為加強疏運花東旅客，花蓮往台東、新左營對號列車全面開放站票。 花蓮出現局部大雨或豪雨，台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒。圖／民眾提供