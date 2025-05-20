總統就職一周年 醫界5大團體盼健保基金預算由4.8%至12%

總統賴清德就職滿一周年，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，回應國際地緣政治風險日增與全球經貿快速變動的挑戰。醫界五大團體發出聲明，認為目前草案中醫療與健保僅編列200億元，占比不到5%，在人口老化、人力流失、進口藥品物價齊漲等多重衝擊下，應將調升到至少500億元。

五大醫事團體包括台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會。

五大醫事團體表示，本次預算規畫中，有關醫療相關資源的編列，明顯不足以支應當前醫療體系所承受的嚴峻壓力，無法有效因應長期健保點值徧低，導致醫護人力吃緊與進口藥品、醫材成本上漲等急迫問題，為建構真正具備韌性與永續性的健康台灣，應在特別預算中顯著提升醫療與健保基金的配置比率。

聲明指出，賴清德總統為首位具有醫師專業背景的國家領導人，上任後即成立「健康台灣推動委員會」，全面推動擴大癌症篩檢、百億癌藥基金、長照3.0升級、健保財務改革等重大政策，體現醫師總統對國人健康的重視與醫界厚望。但制度推進之際，健保財務長期結構性赤字未解、醫護第一線現場人力持續短缺及急、重、難、罕症醫師離開醫院，醫護負擔日益沉重，若未適當加碼投入，將可能削弱改革動能，讓醫療韌性淪為空談。

在當前國際形勢中，美中科技對峙、烏俄戰爭延宕與川普政策不確定性交織，導致全球供應鏈與關稅政策高度波動，台灣作為全球產業鏈樞紐，首當其衝。美國關稅政策（目前預估最低10%起跳）必定延伸至醫藥原物料與醫療設備，將使健保支出壓力倍增，行政院迅速提出總額4100億元的國家韌性條例草案，並獲立法院朝野政黨積極審議，展現高度行政與立法執行效率，對此我們深表肯定。

五大團體表示，經檢視行政院及立院朝野黨團版本，健保基金編列仍顯不足，行政院版本僅編列200億元（占比不到5%），民眾黨版本雖提高至370億元（約占9%），然面對人口嚴重老化、服務需求急遽上升、醫護人力流失與進口藥品物價齊漲等多重衝擊，目前規劃規模恐難跟上實際需求，更遑論是否可撐起國民健康照護體系。

醫界團體重申，健康不是成本，是國力的基礎。醫療韌性早已是各國強化國家競爭力的核心戰略之一，特別預算應以照顧民生為首務，單以4.8%比率投入國民健康，遠不足以支應現實挑戰。醫界五大團體一致主張，應將健保基金特別預算調升到至少500億元，占比不低於12%，以呼應健康台灣政策願景，穩固改革根基。

最後，我們感謝政府與立法院對國民健康議題的關注與行動，也再次呼籲行政與立法部門以更具前瞻與務實的資源投入預算審議，實現強化全民健康、穩定醫療體系的目標，攜手打造真正具韌性的健康台灣。

五大團體皆由理事長署名。分別是台灣醫院協會理事長李飛鵬、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣醫務管理學會理事長洪子仁。