下修至70歲！三峽車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

三峽重大交通事故釀3人12傷，高齡駕駛議題成為關注焦點，我國針對高齡駕駛執照管理規範法，75歲以上汽機車駕駛人或滿75歲有特定違規或吊扣駕照者，需在3年內申請換發新照，還要通過體檢及認知測驗，未通過者須繳回駕照，未繳回者可註銷駕照。

對此，交通部今晚6時將召開「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會說明，由交通部長陳世凱親上火線主持及說明，另交通部次長陳彥伯、公路局長陳文瑞、交通部公共運輸及監理司長林福山等人，也將列席說明。

據了解，交通部將實施3大措施，包含初步規劃換照年齡朝下修至70歲、換照考試增加「實地演練」、若70歲後繳回駕照提供TPASS補助，但補助方案金額還在研議。

根據統計，目前70歲以上有駕照者約182.6萬人，預估10年後，70歲以上有駕照者約272萬人；目前65歲以上駕駛約291萬人、70歲以上有駕照者約182.6萬人、75歲以上約有77.5萬人。預估10年後，70歲以上有駕照者約272萬人。