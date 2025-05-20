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台鐵和仁=崇德東正線又淹沒 台鐵緊急說明列車調整資訊
台鐵今下午4時14分受強降雨影響，和仁=崇德間（k56+900至k56+950）土石泥流淹沒東、西正線，台鐵公司已派員前往現場持續監控中。台鐵表示，即日起，台北往花蓮對號列車行駛至蘇澳新站止，台東往台北對號列車行駛至花蓮站止。
區間(快)車：順行至和仁站，逆行至崇德站。
台鐵表示，為加強疏運花東旅客，本公司將於下午5時50分加開一列全車自由席對號列車經南迴線至新左營，銜接晚間22:10高鐵列車；另花蓮往臺東、新左營對號列車全面開放站票。
退、換票相關訊息：受強陣雨影響致行經和仁=崇德區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。
另於本公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。
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