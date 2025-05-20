可惜！歌手田馥甄取消萬里巡演 區長盼未來仍有機會協助藝人演出

歌手田馥甄籌辦「田調」Live in Life野地小巡演，原訂6月在新北市萬里飛行場登台，日前宣布因籌備過程產生不可預期風險，決定改到埔里舉辦。萬里區長黃雱勉今天表示，公所未參與籌辦作業，若能成行對萬里的觀光絕對有幫助，對演唱會告吹覺得可惜。

田馥甄Hebe官方粉絲頁日前貼出約2000字「甄心長文」，指原訂6月7日、8日在萬里區飛行場舉辦的野地小巡演，因籌備過程中產生諸多不可預期風險，經反覆專業評估，考量場地周邊環境及整體安全規畫等因素，決定捨棄萬里場地，演出延期，並調整地點至南投埔里暨南大學。

「鏡報新聞網」報導田馥甄小巡演時、地生變，是因為在地觀光業者疑提出要她為特定飯店宣傳，要求免費授權使用肖像才破局，田馥甄所屬何樂音樂回應，「田調每一個場地，方方面面都很難，過程中，所有人事的交流與協助都心存感激，合作是緣分，大家平安最重要，謝謝。」

黃雱勉說，公所並不知道藝人和業者的協調過程，這樣的結局，公所覺得非常的可惜，因為田馥甄的名聲非常響亮，希望能藉由她的演唱會來帶動萬里的觀光。萬里好山好水好人情，希望未來仍有知名藝人有機會到萬里演出。

黃雱勉表示，因為有許多歌迷已購票，希望可以到萬里參與演唱會，所以後來取消，延期改到別的地方，才會讓造成民眾滿大的影響。未來如果有歌手要來萬里演出，區公所當然歡迎，官方雖然不能夠介入太多，但可以協助找比較適合的場地。

新北市議員張錦豪說，很多萬里民眾期待田馥甄的演唱會，尤其是學生，聽到萬里有大明星要來，都非常的喜悅，後來傳出取消，相當扼腕。未來期待業者好不容易爭取到機會，希望一起促成，市府團隊、議員和里長，都願意來協助克服難關。

張錦豪表示，地方上其實希望明星、演藝界人員來到比較偏鄉的地方，讓學生們開心一下。偏鄉的確需要演藝界共襄盛舉，一起來活絡地方發展，期待未來不管是田馥甄，或者是其他的演藝人員，願意到萬里來，他都相當的期待，也願意出手幫忙。