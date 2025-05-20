快訊

三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒

年齡下修至70歲！三峽嚴重車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

人海戰術、拖時間…綠委招數出盡不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡駕駛換照機制遭質疑 交長陳世凱18時親上火線說明

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱。聯合報系資料照片
交通部長陳世凱。聯合報系資料照片

三峽重大交通事故釀3人12傷，高齡駕駛議題成為關注焦點，我國針對高齡駕駛執照管理規範法，75歲以上汽機車駕駛人或滿75歲有特定違規或吊扣駕照者，需在3年內申請換發新照，還要通過體檢及認知測驗，未通過者須繳回駕照，未繳回者可註銷駕照。

根據統計，去年高齡駕駛前10大運具的交通事故有10萬3988件，造成1225人死亡，73780人受傷。此次事故發生後，外界質疑高齡駕駛換照制度不足，家屬更向總統賴清德請命，盼修法禁70歲以上高齡者開車，時代力量則呼籲高齡駕駛換照應下修65歲或70歲。

對此，交通部今晚6時將召開「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會說明，由交通部長陳世凱親上火線主持及說明，另交通部次長陳彥伯、公路局長陳文瑞、交通部公共運輸及監理司長林福山等人，也將列席說明。

高齡駕駛 交通部長 交通事故

延伸閱讀

三峽重大事故 交長公開行程取消、520周年記者會也喊卡

78歲余翁駕車暴衝！16人傷、4人命危 今年2月才換照

交通部實現花東3小時疏運SOP 陳世凱發文感謝同仁

台鐵東部幹線斷 陳世凱出手、啟動陸空聯合馳援花蓮

相關新聞

台鐵和仁=崇德東正線又淹沒 台鐵緊急說明列車調整資訊

台鐵今下午4時14分受強降雨影響，和仁=崇德間（k56+900至k56+950）土石泥流淹沒東、西正線，台鐵公司已派員前...

高齡駕駛換照機制遭質疑 交長陳世凱18時親上火線說明

三峽重大交通事故釀3人12傷，高齡駕駛議題成為關注焦點，我國針對高齡駕駛執照管理規範法，75歲以上汽機車駕駛人或滿75歲...

蘇花公路又中斷！土石流狂瀉 和仁-崇德只進不出

午後大雨不斷，台9線蘇花公路164k處發生土石流，目前雙向交通中斷受阻。交通部公路局宣布，今下午4時半起和仁到崇德段只出...

可惜！歌手田馥甄取消萬里巡演 區長盼未來仍有機會協助藝人演出

歌手田馥甄籌辦「田調」Live in Life野地小巡演，原訂6月在新北市萬里飛行場登台，日前宣布因籌備過程產生不可預期...

人氣超越拱天宮、朝天宮！今年「最強宮廟」在台南 首季湧入708萬人次

白沙屯媽祖2025年進香活動不僅創下參與人數新高，還首度駐駕南投山城——松柏嶺受天宮...

台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒 現場畫面曝光

因對流旺盛發展，花蓮出現局部大雨或豪雨，台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒，列車南下只行駛到蘇澳新站，北上只行駛至花蓮站，區間車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。