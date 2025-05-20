高齡駕駛換照機制遭質疑 交長陳世凱18時親上火線說明

三峽重大交通事故釀3人12傷，高齡駕駛議題成為關注焦點，我國針對高齡駕駛執照管理規範法，75歲以上汽機車駕駛人或滿75歲有特定違規或吊扣駕照者，需在3年內申請換發新照，還要通過體檢及認知測驗，未通過者須繳回駕照，未繳回者可註銷駕照。

根據統計，去年高齡駕駛前10大運具的交通事故有10萬3988件，造成1225人死亡，73780人受傷。此次事故發生後，外界質疑高齡駕駛換照制度不足，家屬更向總統賴清德請命，盼修法禁70歲以上高齡者開車，時代力量則呼籲高齡駕駛換照應下修65歲或70歲。

對此，交通部今晚6時將召開「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會說明，由交通部長陳世凱親上火線主持及說明，另交通部次長陳彥伯、公路局長陳文瑞、交通部公共運輸及監理司長林福山等人，也將列席說明。