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蘇花公路又中斷！土石流狂瀉 和仁-崇德只進不出
午後大雨不斷，台9線蘇花公路164k處發生土石流，目前雙向交通中斷受阻。交通部公路局宣布，今下午4時半起和仁到崇德段只出不進。
臉書粉專「以蘇花公路即時路況為主的平台」指出，蘇花公路164k下午16時10分因大雨產生泥流，目前雙向受阻。
公路局南澳工務段表示，蘇花路廊和仁至崇德路段受午後熱力作用強降雨影響，清水斷崖雨量站10分鐘累積雨量7.5毫米 、1小時累積雨量52.5毫米，經現場CCTV監看即時影像，台9線164.5k崇德路段已發生土石流情形。
公路局東區養護工程分局南澳工務段宣布，考量用路人行車安全，台9線和仁（154.8k）~崇德（165.7k）自今下午4時30分起只出不進，搶災機具現場待命警戒中，開放通行時間將俟雨情發展另行公告。
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