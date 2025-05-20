強降雨土石崩落…花蓮往北鐵公路又中斷！蘇花和仁至崇德「只出不進」

因旺盛對流發展，花蓮出現局部大雨或豪雨，蘇花路廊和仁至崇德路段再次出現強降雨，有兩處發生土石流，公路局預警性封閉，車輛只出不進，開放通行時間將俟雨情發展及搶修進度另行公告。目前台鐵北回線和仁至崇德路段搶通中，等於花蓮往北鐵公路皆中斷不通。

公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊和仁至崇德路段受午後熱力作用強降雨影響，清水斷崖雨量站10分鐘累積雨量 7.5毫米、1小時累積雨量52.5毫米，依目前氣象資料顯示，強降雨位於崇德附近，預估影響時間約至晚上7時左右。

東區養護工程分局表示，現場台9線164.5公里崇德路段已發生土石流情形，公路局東區養護工程分局南澳工務段考量用路人行車安全，台9線和仁至崇德只出不進，人車往北引導至和仁，往南引導至崇德，搶災機具現場待命警戒中，待雨勢稍緩即進行搶修。

公路局東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍說，目前蘇花公路崇德段至和仁段多處災點災情較大，工務段除先出動現場的機具搶災，也已加派更多機具支援，另請災害點的車輛先移到較安全的隧道或空地處停留等待放行。