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台彩推全新刮刮樂 「獎金倍倍樂」、「金幣勝開」中獎率逾3成

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣彩券公司20日推出兩款全新刮刮樂遊戲「獎金倍倍樂」與「金幣勝開」，每張售價新台幣200元，頭獎皆為200萬元。兩款遊戲合計發行逾913萬張，總獎金超過11.5億元，設有超過287萬個獎項，盼為彩券市場帶來新一波買氣。

「獎金倍倍樂」主打獎金倍數機制，將票面區域分為1倍、2倍、5倍與10倍等四個獎金倍數區，只要在任一區中「您的號碼」與「幸運號碼」相符，即可獲得對應獎金再乘以該區倍數。票面設計以黃色金幣與亮眼色塊強化視覺辨識度，提升遊戲參與感。根據台彩公告，此款遊戲共發行4,540,800張，整體中獎率為31%，其中1,000元（含）以上的獎項超過24萬個，頭獎200萬元共計4個。

另一款「金幣勝開」則以遊樂場中常見的推幣機為設計概念，模擬金幣堆疊即將掉落的畫面，營造即將中獎的張力與期待感。遊戲規則為在任一局中「您的金幣」數值若大於「對手的金幣」，即可獲得該局對應獎金。該款遊戲共發行4,590,000張，中獎率為32%，略高於前者。1,000元以上獎項逾18萬個，頭獎200萬元同樣設有4個。

兩款新品皆自即日起開賣，預計銷售至114年11月20日止，兌獎截止日為115年2月20日。台彩指出，這兩款新品延續200元價位帶的產品策略，結合倍數獎金與互動性玩法，期望吸引偏好中低價位、高獎金機會與遊戲感的消費者參與。

民眾若有興趣，可至全台各地投注站選購，依照自身喜好選擇挑戰不同風格的遊戲。不過，台彩也提醒，刮刮樂屬於機會型遊戲，購買時應量力而為。

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