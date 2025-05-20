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屏東林邊午仔魚北銷驗出致癌物 漁會：出貨前檢驗合格

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
北市衛生局生鮮水產品抽驗，台北魚市的三清午仔魚不合格，出貨的林邊區漁會表示運銷前已通過檢驗合格。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局生鮮水產品抽驗，台北魚市的三清午仔魚不合格，出貨的林邊區漁會表示運銷前已通過檢驗合格。圖／台北市衛生局提供

北市衛生局今年第一波生鮮水產品抽驗專案中，來自屏東林邊區漁會的午仔魚產品被檢出致癌物「被檢出還原型孔雀綠」，台北漁產運銷公司立即下架。對此林邊區漁會表示，送台北前都已經過屏東檢驗所檢驗通過，一切符合標準，不知哪個環節出問題。

漁產公司指出，北市衛生局4月至「台北魚市」門市抽驗，發現林邊區漁會供應的「午仔全魚250克」產品，檢出孔雀石綠殘留0.6ppb，判定為不合格。對此林邊區漁會總幹事吳信吉表示，同一批產品都已下架。

吳信吉說，這批漁貨約在4月初進貨，重約700多台斤。漁會所有的漁貨要銷出去前一定會經過檢驗，這批貨同樣經過屏東檢驗所檢驗合格，才會運銷出去，沒想到到台北後檢驗竟為不合格，實在不知道問題出在哪，哪個環節出狀況。目前配合相關單位，將這批貨已下架並銷毀。

衛生局 屏東 北市

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