牛耳在牛角前還是牛角後？老陶師百歲冥誕作品「解密」

國立台灣工藝研究發展中心主辦的2025台灣工藝季「添福漫活．百年匠心」林添福藝師百歲紀念展，上午在苗栗工藝產業研發分館（苗栗工藝園區）開幕，從老陶師豐富的創作與深厚的陶藝精神出發，回顧他一生的重要創作歷程，也對林添福在台灣陶瓷工藝史上的卓越貢獻致敬。

工藝園區指出，林添福自幼生長於窯場，他的祖父是陶藝重鎮台中大甲東的一處窯場窯主，耳濡目染下，14歲就成為拉坯師傅，從採土、砌窯、雕塑到燒窯都親身實作，累積深厚技藝，不僅承襲福州製陶技術，也在台灣陶業歷經轉型與衰退的浪潮中，堅守窯場持續創作。

即使年事已高，仍能以創新語彙回應時代變遷，發展出傳統生活陶、雕塑工藝陶與當代柴燒陶等3大創作主軸，秉持「以火為道、以心為用、以土為器」的創作哲學；他樂於分享悉心指導後進，為人風趣開朗，深受陶藝界敬重，被譽為「傳統陶技藝活寶典」，如今這份珍貴的技藝與精神由兒子林瑞華、媳婦鄧淑慧承襲，持續守護竹南蛇窯，讓陶窯技藝薪火相傳。

竹南蛇窯1972年由老窯主林添福帶著9個師父加上一頭牛，用了3000塊土磚搭出長達25公尺的大型蛇窯，生產傳統花盆，但僅10年光景，大型現代化陶瓷廠相繼興起，傳統陶廠難以匹敵，窯廠工人都走了，只剩林添福和次子林瑞華堅守竹南蛇窯，並轉型柴燒陶藝，成為苗栗柴燒陶藝重鎮。

林添福81歲起每年都辦個展，10年前還在苗栗工藝園區推出「台灣硘聲」90大壽展，老人家一生創作不輟，2019年以94歲高齡辭世，他的人生也正是一部台灣陶業與陶藝的發展史。

今天520是林添福百歲冥誕，園區特別規畫這項展覽，共展出34件老人家年輕到晚年的創作，其中三分之一都已由工藝研究發展中心典藏。展出作品從傳統生活陶到柴燒陶藝都有，其中有的雖是柴燒，卻有如瓷器般的質感，沒有一般柴燒的落灰，讓人驚豔，現場導覽人員解說時以一些小故事為老陶師的創作技法解密，其中有件牛的造型作品，兩側牛耳在牛角前，但另一件卻是牛耳在後。

導覽人員說，老陶師創作不像現代工藝家創作時會有草圖，都是憑經驗直接捏塑成形，當年創作出牛耳在前的作品後，林添福也發現有點不對，後來又創作出牛耳在後的正確造型；至於柴燒創作出如瓷器的質感，並非上釉，關鍵是陶土配方，老陶師的功力能充分掌握不同陶土的比例和作品燒製的結果。