想喝豆漿補鈣？營養師喊等等 多加1物增香氣「鈣質增近10倍」

很多人認為想要攝取鈣質，就要喝豆漿跟牛奶，尤其吃素者會喝豆漿來取代動物奶，但其實豆漿的鈣質含量低，100公克的豆漿裡，鈣含量只有12毫克。對此，營養師李宜樺表示「如果想喝豆漿，又想要補足鈣質，可以加入8公克的芝麻粉或芝麻，就能補充比豆漿多10倍的鈣質」。

根據臉書粉專「好食課」指出，如果想要靠豆漿補鈣，最好於一杯豆漿中加入一湯匙（約8克）芝麻粉或芝麻，可以補116毫克鈣質。若平時想選豆製品來補鈣，建議選擇使用「硫酸鈣」作為凝固劑的傳統豆腐、豆乾來補鈣，1/4盒傳統豆腐大概就有144毫克鈣，一小塊（32克）小方豆乾也有219毫克鈣！所以想補鈣，最好不要只單喝豆漿！

文章曝光後，也有網友大讚「豆漿加入芝麻粉會很好喝」、「也可以買無乳糖牛乳」、「之前聽醫生有提到華人因為飲食習慣，對豆漿這種植物性蛋白的吸收比較適應，看到這篇真的長知識！」

近日《元氣網》也有報導，豆漿雖然能補充肌肉、促進細胞修復，也比動物性蛋白更低脂肪、低膽固醇，還可以有助女性調節荷爾蒙、減緩骨質流失，但有4種狀況的人，未經調整就攝取過多豆漿，可能會出現問題。例如，正在減重或控制熱量者，如果喝到調味豆漿，可能熱量爆表；荷爾蒙失調或長痘困擾者可能會越喝越糟；腸胃功能較弱的人，也可能出現腹脹、腹瀉等問題；有大豆過敏或交叉過敏體質者，更要小心豆漿可能會變成過敏源。